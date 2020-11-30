Как полюбить понедельники: найден интересный способ

После выходных очень тяжело "включаться" в работу, поэтому многие люди не любят понедельники и в этот день становятся более раздраженными. Американские ученые с помощью исследования определили, как это можно изменить и повысить свой уровень счастья.

как полюбить понедельники (фото из открытых источников)

Специалисты пригласили для участия в эксперименте более 400 работников. Их разделили на две группы. Первая должна была проводить свои выходные, как обычно, а вторая — отнестись к уик-энду, как к полноценному отпуску. Эксперты хотели проверить, влияет ли отношение человека к выходным на уровень его удовлетворенности в первый рабочий день недели. Добровольцы параллельно с этим проходили опросы, чтобы проверить свои показатели счастья перед выходными и после них.

Оказалось, что люди, которые рассматривали свой уик-энд как полноценный отпуск приходили на работу более радостными и удовлетворенными, чем другие. Исследователи выяснили, что участники из первой группы уделяли на выходных больше времени уборке дома и другим бытовым вещам, как это делали всегда, а добровольцы из второй — проводили время с пользой для себя, максимально отдыхали, как во время отпуска.

Ученые предположили, что все зависит от того, как человек отдыхает на выходных. Простая подсказка из слов "относиться к выходным как к отпуску" побуждала людей уделять больше внимания настоящему моменту без четких инструкций.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван самый тяжелый день недели.

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