Как поднять себе настроение, когда ничего не хочется

Freepik

Бывают дни, когда ничего вокруг не радует. Хочется просто лежать в кровати и ничего не делать, потому что нет ни энергии, ни желания. Но спастись от тоски у вас получиться, если прислушаетесь к следующим советам:

Включите жизнерадостную музыку

Психолог Юна Фергюсон провела исследование и выяснила, что прослушивание жизнерадостной музыки улучшает настроение. Так, что, если вам стало грустно, включите любимые песни, отвлекитесь от "серых" мыслей и наслаждайтесь жизнью.

Не сидите сложа руки

Если хотите победить хандру, придется действовать через "не хочу". Если друзья пригласили вас в кино или на пикник, не спешите сразу отказываться. Встреча может пойти вам на пользу, и вы сами не заметите, как настроение улучшится.

Проводите время на свежем воздухе

Психологи рекомендуют устраивать прогулки на свежем воздухе, ведь это один из самых быстрых и действенных способов борьбы с плохим настроением и депрессией. Пройдитесь по парку, полюбуйтесь весенней листвой, послушайте пение птиц и почувствуйте прилив сил.

Займитесь спортом

Любая физическая активность, будь то гимнастика, фитнес или поход в тренажерный зал способна повысить настроение. Меньше думайте, больше делайте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ежедневные привычки повышают настроение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!