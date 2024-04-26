Вкус Грузии на вашем столе: как приготовить хачапури

Хачапури, традиционное грузинское блюдо, которое завоевало сердца гурманов по всему миру, представляет собой пирог, наполненный сыром. Существует несколько вариантов хачапури, отличающихся как формой, так и составом начинки. В этой статье мы рассмотрим три популярных рецепта: Аджарский хачапури, Имеретинский хачапури и Мегрельский хачапури.

Грузия у вас дома: 3 лучших рецепта хачапури

Аджарский хачапури

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Теплая вода – 300 мл

Сухие дрожжи – 7 г

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Сыр сулугуни – 300 г

Яйца – 3 шт.

Приготовление:

Смешайте муку с дрожжами, сахаром и солью. Постепенно добавляйте воду и замешивайте тесто до эластичности. В конце добавьте оливковое масло и дайте тесту подняться в теплом месте на 1-2 часа. Для начинки натрите сыр сулугуни на крупной терке. Разделите тесто на равные части, раскатайте каждую в овальную лепешку. По краям сформируйте бортики. В центр выложите сыр и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. За несколько минут до готовности разбейте сверху по яйцу и доведите до готовности.

Имеретинский хачапури

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Теплая вода – 250 мл

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Сыр сулугуни – 500 г

Приготовление:

Замесите тесто из муки, воды, соли, сахара и растительного масла до однородности. Оставьте в теплом месте на 1 час. Сыр сулугуни натрите на терке. Разделите тесто на порции, раскатайте каждую в круглую лепешку. Посередине разместите сыр. Защипите края, формируя пирог, и выпекайте в духовке при 180 градусах 20 минут до золотистой корочки.

Мегрельский хачапури

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Теплая вода – 300 мл

Сухие дрожжи – 7 г

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Сыр моцарелла – 200 г

Сыр фета – 100 г

Приготовление:

Подготовьте тесто, аналогично аджарскому рецепту. Смешайте натертую моцареллу и измельченную фету. Разделите тесто на части, раскатайте в овалы, выложите смесь сыров и защипите края, оставляя середину открытой. Выпекайте в духовке при 200 градусах 15-20 минут до золотистости.

Хачапури – это не просто еда, это часть культуры Грузии, которую любят и ценят во всем мире. Каждый из этих рецептов уникален и позволит вам насладиться настоящим вкусом Грузии прямо у себя дома.