Вкус Грузии на вашем столе: как приготовить хачапури

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Черновалова Кристина
Хачапури, традиционное грузинское блюдо, которое завоевало сердца гурманов по всему миру, представляет собой пирог, наполненный сыром. Существует несколько вариантов хачапури, отличающихся как формой, так и составом начинки. В этой статье мы рассмотрим три популярных рецепта: Аджарский хачапури, Имеретинский хачапури и Мегрельский хачапури.
Грузия у вас дома: 3 лучших рецепта хачапури
Ингредиенты:
Мука – 500 г
Теплая вода – 300 мл
Сухие дрожжи – 7 г
Сахар – 1 ч.л.
Соль – 1 ч.л.
Оливковое масло – 2 ст.л.
Сыр сулугуни – 300 г
Яйца – 3 шт.
Приготовление:
Смешайте муку с дрожжами, сахаром и солью. Постепенно добавляйте воду и замешивайте тесто до эластичности. В конце добавьте оливковое масло и дайте тесту подняться в теплом месте на 1-2 часа.
Для начинки натрите сыр сулугуни на крупной терке.
Разделите тесто на равные части, раскатайте каждую в овальную лепешку. По краям сформируйте бортики.
В центр выложите сыр и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
За несколько минут до готовности разбейте сверху по яйцу и доведите до готовности.
Ингредиенты:
Мука – 500 г
Теплая вода – 250 мл
Соль – 1 ч.л.
Сахар – 1 ч.л.
Растительное масло – 3 ст.л.
Сыр сулугуни – 500 г
Приготовление:
Замесите тесто из муки, воды, соли, сахара и растительного масла до однородности. Оставьте в теплом месте на 1 час.
Сыр сулугуни натрите на терке.
Разделите тесто на порции, раскатайте каждую в круглую лепешку. Посередине разместите сыр.
Защипите края, формируя пирог, и выпекайте в духовке при 180 градусах 20 минут до золотистой корочки.
Ингредиенты:
Мука – 500 г
Теплая вода – 300 мл
Сухие дрожжи – 7 г
Соль – 1 ч.л.
Сахар – 1 ч.л.
Оливковое масло – 2 ст.л.
Сыр моцарелла – 200 г
Сыр фета – 100 г
Приготовление:
Подготовьте тесто, аналогично аджарскому рецепту.
Смешайте натертую моцареллу и измельченную фету.
Разделите тесто на части, раскатайте в овалы, выложите смесь сыров и защипите края, оставляя середину открытой.
Выпекайте в духовке при 200 градусах 15-20 минут до золотистости.
Хачапури – это не просто еда, это часть культуры Грузии, которую любят и ценят во всем мире. Каждый из этих рецептов уникален и позволит вам насладиться настоящим вкусом Грузии прямо у себя дома.
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