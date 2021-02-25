Как номер квартиры может повлиять на вашу жизнь

Нумерологи говорят, что числа играют очень важную роль в нашей судьбе. Эксперт из США Фелиция Бендер отметила, что буквально все сферы жизни подчиняются магии чисел. Огромное значение имеет и номер квартиры, в которой вы живете, ведь от него может зависеть самочувствие человека и атмосфера в доме.

о чем говорит номер вашей квартиры / фото: istockphoto

Специалист отметила, что у каждой квартиры есть свой нумерологический "паспорт". Высчитать его легко, нужно лишь сложить все числа его фактического номера, чтобы оно было однозначным. Например, если ваша квартира 39, то подсчет нужно делать так: 3+9 = 12 = 1+2=3. Получилось число 3. А вот числа 11 и 22 раскладывать не нужно, у них есть отдельное значение.

Итак, что может рассказать о квартире ее номер:

- 1: Считается, что в этом доме живут независимые, амбициозные и успешные люди с лидерскими качествами. Жильцы таких квартир ценят личную свободу и уверены в себе. Эксперты говорят, что "единички" предпочитают одиночество, поэтому такие квартиры подходят для людей, которые нацелены на карьеру.

- 2: Это дом семьянина, и он отлично подходит для любви, взаимной поддержки, уюта и безопасности. Людям, которые живут в таких квартирах важно учиться дипломатии, чтобы жить в гармонии и мире. Исходя их этого, нумерологии говорят, что "двоечки" не подходят одиноким людям, они будут чувствовать себя там неуютно.

- 3: Энергетика этого дома располагает к творчеству, дает вдохновение и мотивацию. Это дом оптимиста. Он всегда открыт для гостей, поэтому в таких квартирах большинство людей чувствует себя уютно. Но "троечки" не подойдут людям, жаждущим личного пространства и уединения.

- 4: Нумеролог говорит, что это дом консерватора. Четверка означает стабильность, уверенность и безопасность. В таких квартирах уютно чувствуют себя люди, которые любим путем привыкли добиваться своей цели. А вот творческим личностям она не подойдет.

- 5: В таком доме можно хорошо повеселиться и отдохнуть, поэтому его называют домом тусовщика. Такое место подходит для энергичных и необычных людей, у которых хорошо развит самоконтроль и дисциплина. Если же этого нет, тогда энергетика дома может подтолкнуть к излишествам.

- 6: В этом доме царит атмосфера тепла, уюта и комфорта, ведь это дом заботливого человека. Это идеальное место для семьи с детьми. Здесь хорошо будут чувствовать себя люди, занятые в сфере обслуживания и дизайна. Но в "шестерочке" несложно забыть о себе, посвятив жизнь служению другим, так что будьте осторожны.

- 7: Это дом интроверта, поэтому он подойдет людям, которые хотят познать себя и обрести душевное спокойствие. В квартире-семерке можно научиться быть собой и верить в свои силы. Но живя в таком месте, легко можно замкнуться в себе.

- 8: Это дом властного человека, поэтому в нем будет комфортно сильным, организованным и выносливым личностям. Энергетика дома помогает обрести финансовое благополучие, но в нем должно быть "сердце", а не просто красивая картинка.

- 9: Нумеролог говорит, что это дом гуманиста. Обитатели этой квартиры любят помогать и заботиться о других. Они мудры, не зацикливаются на прошлом, любят путешествовать. В такой дом часто приходят за хорошим советом. Но бизнесменам и деловым людям здесь будет некомфортно.

- 11: Это дом учителя. В этом месте хорошо работает интуиция, оно подходит для познания и самосовершенствования. Призвание его обитателя – помогать другим людям.

- 22: Это дом мастера. Обитатели такой квартиры постоянно стремятся к знаниям и развитию, поэтому она подходит людям творческих профессий: писателю, архитектору и т. д. Их миссия — менять повседневную жизнь других людей.

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