kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.10.2020

BTC/USD

11859.84

ETH/USD

369.15

LTC/USD

47.23

НБУ 20.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Как не развестись с мужем и не сойти с ума, сидя дома с детьми
commentss НОВОСТИ Все новости

Как не развестись с мужем и не сойти с ума, сидя дома с детьми

Во время беременности у вас были грандиозные планы о равноправии мамы и папы, о взаимопомощи и гармонии в семье. Но теперь реальность и негодование воцарились в мире, перевернутом с ног на голову. Несколько советов о том, как вы и ваш супруг можете изменить свой распорядок дня и не сойти с ума, сидя дома с детьми.

сегодня, 14:44
Автор:

Седлецкая Татьяна


Как не развестись с мужем и не сойти с ума, сидя дома с детьми

Фото: twiy.ru

Во многих семьях вынужденный карантин усугубил и без того невеселую ситуацию. С тех пор, как мы оказались взаперти, все родители удвоили время, которое они тратят на домашние дела и наблюдение за дистанционным обучением детей. Но согласно отчету Boston Consulting Group, матери посвящают этим обязанностям на 15 часов в неделю больше, чем папы.

Почему-то мы все еще думаем, что когда-нибудь появится фея-крестная, взмахнет своей волшебной палочкой и … мужья вдруг начнут делать половину женской работы. Тем не менее, не существует брака с равным распределением обязанностей, утверждают психологи. Вашей целью должна быть справедливость и вот несколько способов, как ее достичь.

Говорите вслух о том, что чувствуете

Негодование, которое испытывают многие мамы, часто возникает из-за того, что им просто отказывают в помощи без обсуждения. Такие заявления, как: "Я хочу, чтобы ты сделал больше" или "Я хочу, чтобы ты больше уважал меня", слишком расплывчаты. Постарайтесь выражать свои чувства, не обвиняя партнера: "Я чувствую себя подавленной, потому что планирую и готовлю семь обедов и ужинов в неделю" или "Я испытываю стресс из-за того, что мне постоянно приходится следить за школьными занятиями наших детей". Затем предложите несколько конкретных решений.

Составьте основной список дел

Подобно тому, как финансовый бюджет предотвращает перерасход средств, разбивка задач предотвращает чрезмерное или недостаточное участие каждого родителя. Помимо очевидных задач (приготовление пищи и оплата счетов), добавьте и такие задачи как, контроль за временем, которое ребенок проводит за игрой в планшет и т.д.

Делайте то, что у вас хорошо получается, а по воскресеньям выделите 30 минут, чтобы обсудить дальнейшие планы и откорректировать ваш основной список задач. Установите напоминание на обоих телефонах, чтобы не забыть о еженедельной встрече. Помимо практических вопросов, встреча должна затрагивать и более глубокие эмоции, которые возникают в течение недели. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ