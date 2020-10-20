Как не развестись с мужем и не сойти с ума, сидя дома с детьми

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Во многих семьях вынужденный карантин усугубил и без того невеселую ситуацию. С тех пор, как мы оказались взаперти, все родители удвоили время, которое они тратят на домашние дела и наблюдение за дистанционным обучением детей. Но согласно отчету Boston Consulting Group, матери посвящают этим обязанностям на 15 часов в неделю больше, чем папы.

Почему-то мы все еще думаем, что когда-нибудь появится фея-крестная, взмахнет своей волшебной палочкой и … мужья вдруг начнут делать половину женской работы. Тем не менее, не существует брака с равным распределением обязанностей, утверждают психологи. Вашей целью должна быть справедливость и вот несколько способов, как ее достичь.

Говорите вслух о том, что чувствуете

Негодование, которое испытывают многие мамы, часто возникает из-за того, что им просто отказывают в помощи без обсуждения. Такие заявления, как: "Я хочу, чтобы ты сделал больше" или "Я хочу, чтобы ты больше уважал меня", слишком расплывчаты. Постарайтесь выражать свои чувства, не обвиняя партнера: "Я чувствую себя подавленной, потому что планирую и готовлю семь обедов и ужинов в неделю" или "Я испытываю стресс из-за того, что мне постоянно приходится следить за школьными занятиями наших детей". Затем предложите несколько конкретных решений.

Составьте основной список дел

Подобно тому, как финансовый бюджет предотвращает перерасход средств, разбивка задач предотвращает чрезмерное или недостаточное участие каждого родителя. Помимо очевидных задач (приготовление пищи и оплата счетов), добавьте и такие задачи как, контроль за временем, которое ребенок проводит за игрой в планшет и т.д.

Делайте то, что у вас хорошо получается, а по воскресеньям выделите 30 минут, чтобы обсудить дальнейшие планы и откорректировать ваш основной список задач. Установите напоминание на обоих телефонах, чтобы не забыть о еженедельной встрече. Помимо практических вопросов, встреча должна затрагивать и более глубокие эмоции, которые возникают в течение недели.

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