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Как компьютерные игры вредят детям: ученые провели исследование

Эксперты рассказали о том, как компьютерные игры влияют на школьников

сегодня, 19:01
Автор:

Денис Подставной

Ученые из США и Китая сообщили, что по результатам их исследования, компьютерные игры могут навредить школьной успеваемости детей. По словам экспертов, у детей, которые играют в игры или пользуются компьютером более одного часа в день, падает успеваемость в школе. Однако отметили, что это касалось только тех детей, которые проводили много времени за компьютером именно в будние дни. Об этом сообщает издание Computers in Human Behavior. 

Как компьютерные игры вредят детям: ученые провели исследование

Вред компьютерных игры для школьников. Фото из открытых источников

В ходе исследования, ученые выяснили, что 40% китайских школьников пользовались компьютером и играли в видеоигры больше одного часа в будние дни, а остальные 60% на выходных. Далее ученые связали полученные результаты с успеваемостью детей в учебных заведениях. Специалисты пришли к выводу, что у тех детей, которые проводили много времени за компьютерными развлечениями по будним дням падала школьная успеваемость, а также они скучали во время занятий. А дети, которые делали это по выходным не получали такого негативного результата. Более того, ученые считают, что умеренное количество часов проведенное школьниками за компьютерными играми по выходным, наоборот пошло им на пользу. 

Для справки: Британские ученые также считают, что компьютерные игры могут позитивно сказываться на развитии ребёнка. Они отметили, что у детей, которые проводили за компьютерными играми не больше одного часа в день, наблюдалось более уравновешенное  эмоциональное состояние, чем у тех, кто не играл вообще. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько минут можно принимать душ без вреда для здоровья. Также информировало о том, какие опасности для здоровья таит в себе кондиционер


 




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Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563221001692?via%3Dihub#!
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