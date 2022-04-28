Как говорить с детьми о войне и как помочь им преодолеть стресс

Рекомендации родителям по поводу послекризисного контроля и особенностей преодоления стресса у детей предоставила наш эксперт Алена Никитина, педагог, специалист по работе с людьми с инвалидностью, детьми-переселенцами.

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"У всех рекция на стресс разная. Во время войны происходит нарушение в обеспечении наших базовых потребностей. Особенно тяжело это переживают дети. Дети до 7 лет находятся в сильной связи с мамой, поэтому самочувствие и эмоциональное состояние матери будут сильно влиять на ребенка и это следует знать и помнить", — говорит Алена Никитина.



Среди советов для родителей о том, как говорить с детьми в кризисных ситуациях:



1. Физическая безопасность и здравоохранение детей, конечно же, является приоритетом. После пережитого стресса дети всех возрастов имеют разные реакции на ненормальные события. В частности, дети могут иметь различные непосредственные воспоминания о смерти и разрушениях и т.д. И здесь очень важно сразу оказать первую психологическую помощь. Быть рядом с ребенком и слышать его.



2. Дети очень часто хотят обсудить свои воспоминания, другие же наоборот – нет. Но в любом случае не убеждайте ребенка: "тебе показалось", "тебе приснилось, "этого не было", "не придумывай", если действительно случилось какое-нибудь чрезвычайное событие и ребенок стал его свидетелем. То есть, не обманывайте детей и не делайте вид, что ничего не произошло. Даже при очень непростых ситуациях детям следует предоставлять основные правдивые факты о произошедшем, но учитывать их возраст, эмоциональное состояние.

3. Всегда находите время для общения с вашим ребенком. Также стоит быть готовым вообще не говорить о пережитом, пока ребенок не захочет сам выговориться. Иногда достаточно быть рядом. Следует принимать и понимать, уважать именно те способы защиты и пути преодоления травмы, которые есть у ребенка.



4. Дети часто задают непростые вопросы. Когда слышите вопрос: "когда это все закончится?" не давайте никаких обещаний, ведь вы этого не знаете, не стоит обманывать ребенка, лучше отметить, что украинские военные, спасательные организации, полиция и Президент Украины делают все возможное для того, чтобы мир наступил как можно быстрее, чтобы наступила победа. Рассказывайте, что добро всегда побеждает зло.



Почему следует говорить, а не избегать разговора, который начинает ребенок? Если вы видите, что ребенок начинает разговор о войне, не избегайте этого разговора. Потому что ребенок желает высвободить свои эмоции и хорошо, если они будут услышаны.



Во время разговора с детьми на трудные темы (если ребенок хочет их обсудить) следует помнить, что ребенку нужна не подробная информация с описанием ужасов (защитите от этого ребенка), а только разговор со взрослыми, которым ребенок доверяет для того, чтобы они помогли понять то, что ребенок видит и слышит или обсудить тяжелое воспоминание о событиях.

5. Иногда дети испытывают чувство вины, о случившемся и что они могли бы что-то изменить. В таком случае следует успокоить ребенка, заверить что в том, что произошло это не его вина.



6. Очень часто деток беспокоит страх повторения событий и повторения реакций на все, что так или иначе напоминает о прошлых ужасах. Особенно это обостряется когда ребенок и взрослые просматривают новости о событиях, которые являются непосредственным упоминанием о пережитом или просто ужасают. Поэтому лучше уберечь ребенка от этого просмотра. Следует ограничить влияние неприятных и ненужных деталей. Не обсуждать перед ребенком зверства совершаемые оккупантами, не демонстрировать ужасные сообщения и изображения. Напомните ребенку, что он сейчас в безопасности и с вами, что вы о нем позаботитесь. Нельзя наказывать ребенка за страх. Или создавать дополнительные стрессовые ситуации. Не стоит обесценивать или умалять страх ребенка.



7. Старайтесь создать ощущение рутины, можно составить распорядок дня, по возможности продолжить обучение. Должны быть созданы так называемые "точки контроля", таким образом, мы можем обмануть наш мозг и создать ощущение стабильности у себя и у ребенка. Можно и следует распределить обязанности в семье. И "выбрать дежурных", ответственных за выполнение различных домашних заданий, например, кто отвечает за полив цветов, кто за чистую посуду, кто за чистоту пола. Создавайте возможности для того, чтобы дети могли играть и общаться со сверстниками.



Обычные действия и развлечения с психотерапевтическим эффектом



1. Много пить. Ввести "правило 6 стаканов воды" в день. Вода помогает "вымывать" стрессовые гормоны.



2. Самое время завести котенка или собаку. Общение с животными оказывает терапевтическое действие. Общение с домашними питомцами помогают выработке особых гормонов и является прекрасной возможностью переключиться на положительные эмоции.



3. Активные способы развеять свои страхи вот что сможет помочь снизить чувство тревоги или страха перед неизвестным. Можно создать возможности для помощи другим, например, можно вместе с ребенком рисовать или писать благодарственные письма украинским военным. Можно создать общую историю о том, как вы благодарны защитникам Украины.



4. Также следует помнить, что творчество прекрасно помогает бороться со стрессом и с выходом негативных эмоций. Очень хорошо помогает также сказкотерапия, чтение книг. Попытайтесь рисовать вместе. Создайте вместе рисунки поддержки защитникам, нарисуйте Украину в будущем, нарисуйте любимого четырехлапого героя-собачку Патрона. Попробуйте оригинальные техники рисования: ватными палочками, трубочками для коктейлей, краской и обычной вилкой. Разрисуйте вместе белые футболки краской, рисуйте руками, пальчиками и т.д. Разрисовки также могут быть отличным антистрессом.



5. Лепка из пластилина, глины являются теми полезными антистрессовыми активностями, которые могут помочь вернуть (частично) чувство контроля.

6. Если вы верующие люди, то молитесь вместе с ребенком за мир в Украине, за наших защитников и украинский народ.

7. Рассказывайте о традициях и истории Украины. Пофантазируйте, куда вы поедете после победы.

8. Создайте "ритуал благодарности" ежедневно с ребенком проговаривайте 7 благодарностей или 7 ярких моментов дня.

9. Больше держите ребенка за руку (особенно это касается малышей и детей раннего школьного возраста). Больше обнимайтесь.



Если вам или вашему ребенку стало тяжело, вы не знаете и не можете самостоятельно справляться с эмоциями, тяжелыми мыслями, чувствуете постоянный страх, депрессию, апатию, обратитесь за помощью к кризисным психологам, психологам, психотерапевтам. Обратитесь и договоритесь о консультации.



Педагогам следует помнить, что в общении с детьми, пережившими травматические события войны нельзя:

1. Выпрашивать ребенка что он пережил, кто из близких остался на временно оккупированной территории или в местах боевых действий.

2. Нарушать его личные границы. Без разрешения ребенка (предварительно стоит спросить, прежде чем это сделать) брать его за руку, обнимать и т.д.

3. Делать резкие замечания.

4. Проявлять неискренние эмоции.

5. Задавать неасертивные вопросы: "Как тебе было в подвале?", "Как у тебя дома было?".

Как сообщал портал "Комментарии", как помочь ребенку справиться с эмоциями в кризисных состояниях в период войны.

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