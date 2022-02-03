Как быстро справиться с волнением и перестать нервничать: действенные способы

Чтобы перестать волноваться, необходимо понимать, что вас беспокоит в ситуации и проделать манипуляции, которые придадут вам уверенности. Одной из причин вашего личного беспокойства есть волнение от собственной неуверенности за положительное решение какого-либо действия или процедуры переговоров.

Специалисты рассказали, как перестать переживать (фото из открытых источников

Действенный способ перестать нервничать – взглянуть собственному выдумкам в глаза. Для этого нужно написать на бумаге чего и почему вы пугаетесь. Такая процедура поможет определить слабое место, подкорректировать его и создать себе защиту от предполагаемого риска. Подготовка и детальное планирование предстоящего события придаст больше уверенности в положительном решении ситуации.

Действенный метод, это – вероятный пересмотр ситуации. Вы должны представить, как идете к трибуне, именно с нее вы будете общаться с аудиторией, или вы уже встречаетесь с деловым партнером, с которым у вас впереди запланированный процесс переговоров. Пережитые вашим воображением волнения, реально окажутся не насколько сильными.

Когда вы имеете выработанный план действий, а волнения вас не покидают, нужно отвлечься на повседневные вопросы быта. К примеру, подумать о времени для уборки или для приготовления пищи.

Когда вы в состоянии беспокойства в начале встречи или мероприятия, необходимо попить чаю или что-то съесть. Когда человек не голоден, он спокоен. Это поясняется еще первичными инстинктами. Голодный охотник весь в напряжении в процессе добывания пищи и — расслаблен, когда уже поглотил свою добычу.

Не нужно злоупотреблять фразами: "Мне кажется" или "Возможно", "Не знаю". И следить за тем, чтобы не употреблять их слишком часто. Ведь таким способом мы подчеркиваем свою неуверенность и программируем свое будущее поведение.

Чтобы не волноваться перед своим выступлением на публике, нужно соблюдать простое правило – сконцентрироваться на одном предмете и смотреть на него 2-3 минуты. Такой прием микромедитации поможет избежать излишних волнений.

"Все проходит, и это пройдет", – эта фраза была отчеканена на перстне, которое по преданию носил царь Соломон. Этот совет нужно упомянуть в ситуации, когда вы волнуетесь и настроить себя на следующих событиях, жизни после проведения мероприятия, связанного со страхом и волнениями.

Также полезны дыхательные упражнения, которые помогут преодолеть вашу нервозность: глубокий вдох и более интенсивные и частые мелкие выдохи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как успокоить нервы на рабочем месте.

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