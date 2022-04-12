Исследователи подсчитали, как часто люди говорят неправду

Люди часто врут и имеют на это ряд собственных причин: кто-то недоговаривает, чтобы лишний раз не вызывать волнение и беспокойство, а кто-то патологически говорит неправду, пытаясь выглядеть более компетентно в глазах окружающих. Так или иначе, врунишек хватает. Ученые на эту тему провели интересное исследование.

Как часто люди врут в течение дня / Фото: iStock

Специалисты из Алабамы решили выяснить, сколько в среднем люди врут в течение суток. Эксперимент длился три месяца и в нем участвовало 630 добровольцев, которые вели "журналы обмана", куда честно записывали, сколько раз в течение дня они говорят неправду.

В итоге в журналах добровольцами было описано около 170 тысяч случаев вранья. При этом 3 человека оставались предельно честными, то есть вообще не врали окружающим, или врали, но не более 2 раз в сутки, что не считается.

Из всех добровольцев примерно 6% говорили в течение дня неправду более 6 раз, именно они стали лидерами среди "врунишек".

Еще удалось выяснить одну забавную вещь. Оказывается, у каждого человека есть дни, когда он говорит неправду чуть больше, чем обычно. И большинство людей вообще старается не лгать без какой-либо на то причины. Выходит, что ложь является исключением, а не правилом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ложь является неотъемлемой составляющей человеческого существования. Но мало кто задумывается над тем, как вранье сказывается на нашем физическом и психологическом состоянии. Американские ученые в ходе исследования выяснили, что у людей, которые регулярно говорят неправду, риск сердечных заболеваний на 30% выше, чем у других.

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