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Им не ведом страх: названы самых храбрые знаки Зодиака

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые отличаются храбростью и решительностью

сегодня, 06:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Среди зодиакальных созвездий существуют такие знаки, которые практически ничего не бояться. Они умные, терпеливые и уверенные в себе личности, и всегда готовы к новым подвигам. Кто из знаков Зодиака отличается большой храбростью?

Им не ведом страх: названы самых храбрые знаки Зодиака

Кто самый храбрый из знаков Зодиака (фото из открытых источников)

Овен

Ваша планета-покровитель — Марс, планета действия и храбрости. Поэтому вы не знаете, что такое страх. Каждый риск — это испытание для вас, что в опасных ситуациях только повышает вашу уверенность в себе.

Телец

Представители этого знака, как правило, держатся подальше от любых рисков и стрессовых ситуаций. Самое важное для вас это иметь возможность наслаждаться тем, что вы любите, потому что ваша планета-покровитель — Венера.

Близнецы

Хотя вам и нравятся испытания, вы достаточно умны, чтобы предвидеть, что может случиться, если вы броситесь в опасную ситуацию. Этим вы обязаны своей планете-покровителю Меркурию, планете логики.

Лев

Лев это один из самых храбрых знаков Зодиака. Его планета-покровитель — Солнце, символ успеха. Ради достижения своей цели вы готовы перевернуть мир с ног на голову. Людям не стоит заводить себе столь могущественного врага.

Скорпион

Планеты власти и храбрости Плутон и Марс покровительствуют всем бесстрашным представителям вашего знака Зодиака. Вы обожаете испытания и риски. Опасности созданы именно для таких, как вы.

Козерог

Вы не боитесь опасностей, но избегаете рисков. Вы верите, что каждый должен бороться за свое место под солнцем, независимо от потенциальных опасностей и стрессовых ситуаций.

Водолей

Вам покровительствует планета перемен. Вот почему вы так стремитесь оказаться в опасной и рискованной ситуации — они вас увлекают. Но будьте осторожны, потому что так можно не заметить реальную угрозу.

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Источник: https://mixnews.lv/znaki-zodiaka/2021/07/24/shodila-k-direktoru-na-kover-ot-straha-vse-znaki-zodiaka-ot-samyh-ostorozhnyh-do-absolyutno-besstrashnyh/
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