Им не ведом страх: названы самых храбрые знаки Зодиака

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Среди
зодиакальных созвездий существуют такие знаки, которые практически ничего не
бояться. Они умные, терпеливые и уверенные в себе личности, и всегда готовы к
новым подвигам. Кто из знаков Зодиака отличается большой храбростью?
Кто самый храбрый из знаков Зодиака (фото из открытых источников)
Овен
Ваша
планета-покровитель — Марс, планета действия и храбрости. Поэтому
вы не знаете, что такое страх. Каждый риск — это испытание для вас,
что в опасных ситуациях только повышает вашу уверенность в себе.
Телец
Представители
этого знака, как правило, держатся подальше от любых рисков
и стрессовых ситуаций. Самое важное для вас это иметь возможность
наслаждаться тем, что вы любите, потому что ваша
планета-покровитель — Венера.
Близнецы
Хотя
вам и нравятся испытания, вы достаточно умны, чтобы предвидеть, что
может случиться, если вы броситесь в опасную ситуацию. Этим
вы обязаны своей планете-покровителю Меркурию, планете логики.
Лев
Лев
это один из самых храбрых знаков Зодиака. Его планета-покровитель —
Солнце, символ успеха. Ради достижения своей цели вы готовы перевернуть
мир с ног на голову. Людям не стоит заводить себе столь
могущественного врага.
Скорпион
Планеты
власти и храбрости Плутон и Марс покровительствуют всем бесстрашным
представителям вашего знака Зодиака. Вы обожаете испытания и риски. Опасности
созданы именно для таких, как вы.
Козерог
Вы
не боитесь опасностей, но избегаете рисков. Вы верите, что каждый должен
бороться за свое место под солнцем, независимо от потенциальных опасностей и
стрессовых ситуаций.
Водолей
Вам
покровительствует планета перемен. Вот почему вы так стремитесь оказаться
в опасной и рискованной ситуации — они вас увлекают.
Но будьте осторожны, потому что так можно не заметить реальную
угрозу.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака называют самыми "ядовитыми".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости