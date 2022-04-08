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Три "ядовитые" знаки Зодиака, которые могут отравить жизнь любому

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, с которыми лучше не связываться, потому что не зря их называют "ядовитыми"

сегодня, 01:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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У каждого знака Зодиака есть определенные особенности и черты характера, которые выделяют его среди других. Кто-то отличается лидерскими качествами, коммуникабельностью или открытостью, но есть люди, конфликты с которыми могут обернуться настоящей катастрофой, потому что они способны "излучать яд". С кем нужно быть аккуратнее?

Три "ядовитые" знаки Зодиака, которые могут отравить жизнь любому

Названо самых ядовитых знаков Зодиака / Фото: Shutterstock

Рыбы

Представители этого знака обладают естественным шармом, поэтому легко завоевывают доверие. Но в дальнейшем они начинают использовать своих знакомых в эгоистических целях. Бесконечные просьбы Рыб никогда не заканчиваются, а наиболее несладко их коллегам, на которых Рыбы любят переносить большую часть своей работы.

Скорпионы

Люди, рожденные под этим знаком, тоже способны испортить жизнь окружающим. Для них нет ничего страшного в том, чтобы отбить любимого человека у своего друга или присвоить чужие достижения себе, или подставить родных, солгать им. На родственников Скорпионы часто срываются по пустякам – своеобразный релакс для них.

Девы

Педантические Девы стараются контролировать всех и все, поэтому могут довести людей своей часто необоснованной критикой до безумия. Они дают советы всегда, даже когда их об этом не просили. Особенно страдают близкие люди, ведь Девы их ежедневно мучают наставлениями в любых ситуациях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что все люди в какой-то степени эгоистичны, но есть такие, которых ничего не волнует кроме собственных интересов и чувств. С такими людьми достаточно тяжело найти общий язык. Астрологи назвали знаки Зодиака, среди которых чаще всего попадаются эгоисты.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/astrology/2022-01-28/isportyat-jizn-lyubomu---nazvanyi-top-3-samyih-yadovityih-znaka-zodiaka/257255
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