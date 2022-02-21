Эти знаки Зодиака не умеют спокойно расставаться

Отношения не всегда могут быть счастливы и продолжаться вечно, поэтому часто могут завершаться разрывом. Но некоторые люди совсем не умеют прощаться с бывшим партнером. Какие знаки Зодиака не могут спокойно разойтись – читайте дальше. Некоторые знаки Зодиака не так легко воспринимают разрыв и совсем не готовы терять отношения даже тогда, когда они далеко не идеальны. Астрологи рассказали, кто не может быстро смириться с разлукой.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен. Представители этого знака Зодиака очень быстро находят общий язык с людьми и мгновенно к ним привыкают. Так что даже небольшая разлука может серьезно ударять по их моральному состоянию. К тому же Овны могут быть очень назойливыми и нетерпеливыми. После разрыва отношений им очень сложно сконцентрироваться на работе и делах, не связанных с личной жизнью.

Дева. Такие люди с легкостью анализируют все вокруг, ведь им нужно быть уверенными в своем следующем шаге, а также контролировать все, что только можно. Если же разлука после коротких отношений почти не выбивает их из ритма, то завершившиеся серьезные отношения могут действительно заставить Дев пойти на крайности. Ситуация может дойти до депрессии и попыток всеми силами вернуть утраченное.

Рыбы. Если представители этого знака Зодиака решили, что перед ними их судьба, они очень привязываются к человеку и не готовы отпускать его даже на шаг. Поэтому разрыв для них очень болезненный, а принятие наступает совсем не быстро. Тогда Рыбы закрываются от всего мира, уходят от общения и могут забыть о работе. Поэтому им важна поддержка, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Напомним, помните, что вы приказали во время курантов в ночь с 31 декабря на 1 января? У некоторых знаков Зодиака их желания в этом году имеют все шансы осуществиться. Так, планеты прочат трем знакам Зодиака особую удачу в 2022 году. Так что врывайтесь в год Тигра смело и не бойтесь своих желаний. Астрологи говорят, что "черная" полоса, догнавшая многих представителей знака в 2021-м, подходит к концу. В этом году вы будете вознаграждены за тяжелый труд, к вам вернется вера в себя, а мечты начнут сбываться, особенно в финансовой сфере.

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