Что говорит знак зодиака о вашем стиле воспитания

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Козерог

Ребенку задали в школе сделать осеннюю композицию вместе с родителями? В то время как другие мамы закатывают глаза, вы уже запаслись каштанами и желудями. Мамы – Козероги имеют четкую фокусировку на своих приоритетах, поэтому неудивительно, что в материнстве вы каждый день стараетесь быть лучше себя вчерашней.

Водолей

Ваша свободолюбивая сущность заставляет вас всячески избегать повседневной рутины, поэтому семейные пижамные вечеринки и вылазки на пикник с детворой – ваше спасение от скучного декретного графика!

Рыбы

Рыбы известны своим сочувствием и артистизмом — обе эти черты, несомненно, ежедневно проявляются в вашей семейной жизни. Вы с удовольствием выслушайте других мамочек на площадке, повеселив их и своими рассказами. Мамы – Рыбы зачастую имеют немало подписчиков в Instagram, ведь любят документировать собственные испытания и невзгоды материнства в социальных сетях.

Овен

Мамы — Овны, как правило, немного похожи на детей, что делает их отличными друзьями для своих чад. Они также могут быть достаточно импульсивными, ведь дух соперничества у них в крови. Вам интересно проводить время со своим ребенком, а декрет для вас – второе детство!

Телец

Терпение — это ключ к тому, чтобы заставить малыша делать что угодно, и благодаря вашей сильной воле, оно у вас в избытке. Телец — земной знак, которым управляет Венера, планета любви и красоты, поэтому мамы, рожденные под этим знаком, практичные и жизнерадостные домоседки…которые, к тому же, разбираются в моде!

Близнецы

Зачем вам принимать все важные решения, если вы можете просто сказать ребенку "спроси у папы"? Проблема решена! Близнецы — воздушный знак, которым управляет Меркурий, отвечающий за общение и путешествия. Вы легко можете обсудить любые эмоциональные проблемы со своими детьми, и, конечно, им нравится узнавать много интересного от своей разносторонней мамы.

Рак

Ваш ребенок однажды поблагодарит вас, за то, что сохранили каждое произведение искусства, которое он когда-либо делал. Вы, как никто, ориентированы на семью и близки со своими детьми. Мамы – Раки очень ценят свою семейную жизнь и делают все возможное, чтобы продлить детство своих малышей как можно дольше.

Лев

Мамы – Львы любят чувствовать себя в центре внимания, как на работе, так и на детской площадке. Тем не менее, они очень хорошо защищают своих малышей — как настоящие львицы! Такие мамы, как правило, очень привязаны к своим чадам, поскольку и сами в душе надолго остаются детьми.

Дева

Ваш ребенок никогда не будет жаловаться на скуку, потому что вы распланировали ему детские мероприятия до конца 2022 года. И это не смотря на карантин и общие социальные запреты. Мамы – Девы очень любят самовыражаться, а материнство – лишь малая часть того, с чем они себя идентифицируют.

Весы

Вы делаете все возможное, чтобы уладить ссоры между вашими детьми, ведь все знают, что у мамы нет любимчиков. Мамы, рожденные под знаком, которым управляет планета любви и красоты Венера, известны тем, что всегда ставят во главу стола баланс, справедливость и гармонию.

Скорпион

Вы втайне ждете того момента, когда ваше любимое чадо уснет, чтобы наконец-то насладиться тишиной. Мамы – Скорпионы очень высоко ценят семейные традиции и обязанности. Они часто имеют большой потенциал к строгости, так как любимая роль всех Скорпионов – все контролировать.

Стрелец

Кому точно не понадобится утренний эспрессо, так это маме – Стрельцу! Эта многозадачная мама успевает заняться спортом, постирать вещи и собрать детские школьные обеды до 7 утра! Стрельцы также известны своей откровенностью, поэтому с удовольствием поведают подружкам обо всех секретах материнства и декрета за чашечкой чая.

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