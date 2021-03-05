Готовим кошельки: пять знаков зодиака, которые разбогатеют этой весной

Весна в этом году сулит не только обновление, а и увесистое прибавление в финансах пяти знакам зодиака. Астрологи рассказали, кого ждет материальный успех весной 2021 года.

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Овен

Первые два месяца весны сулят вам лидерство в финансовой сфере. Дело в том, что в этот период не будет ни одной Ретроградной планеты. Так что не упустите свой шанс по-настоящему разбогатеть! Все дела, за которые вы возьметесь, будут получаться. Звезды предвещают большой успех работающим в области продаж. В последней месяц весны – май – удача ждет самых трудолюбивых Овнов. Вероятны карьерные подъемы и прибавка к зарплате. В конце весны вас могут позвать на новую работу.

Лев

Весна станет денежной порой для вас, если вы сфокусируетесь на получении новых знаний и навыков. Звезды говорят, что с середины апреля и до конца мая вы научитесь проще адаптироваться к изменениям, а ваша память – улучшится.

Дева

Уже в марте вас ждет прилив сил и приток финансов. Вам вернут долги, могут появится новые источники дохода, улучшится условия труда или прийти новые клиенты. Не бойтесь становиться финансовыми лидерами, инвестировать, менять валюту и начинать новый бизнес!

Скорпион

Финансовая удача подоспеет в середине этого месяца. Дорогостоящие приобретения можно смело совершать в конце марта, апреле и начале мая. Обратите свое внимание на возможность покупки недвижимости. Ваше трудолюбие воздастся сполна.

Стрелец

Самостоятельность, хитрость и дальновидность – эти качества помогут вам повысить доходы и оптимизировать расходы. Путешествия и командировки будут успешными! Финансы принесет сотрудничество с иностранцами. Большую прибавку к зарплате звезды сулят водителям и тем, кто занимает высокие должности.

Напомним, ранее астролог назвала пять знаков зодиака, которых в ближайшее время ждут приятные сюрпризы.

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