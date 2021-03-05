Готовим кошельки: пять знаков зодиака, которые разбогатеют этой весной

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Весна в этом году
сулит не только обновление, а и увесистое прибавление в финансах пяти знакам
зодиака. Астрологи рассказали, кого ждет материальный успех весной 2021 года.
Фото из открытых источников
Овен
Первые два месяца
весны сулят вам лидерство в финансовой сфере. Дело в том, что в этот период не
будет ни одной Ретроградной планеты. Так что не упустите свой шанс
по-настоящему разбогатеть! Все дела, за которые вы возьметесь, будут получаться.
Звезды предвещают большой успех работающим в области продаж. В последней месяц
весны – май – удача ждет самых трудолюбивых Овнов. Вероятны карьерные подъемы и
прибавка к зарплате. В конце весны вас могут позвать на новую работу.
Лев
Весна станет
денежной порой для вас, если вы сфокусируетесь на получении новых знаний и
навыков. Звезды говорят, что с середины апреля и до конца мая вы научитесь проще
адаптироваться к изменениям, а ваша память – улучшится.
Дева
Уже в марте вас
ждет прилив сил и приток финансов. Вам вернут долги, могут появится новые
источники дохода, улучшится условия труда или прийти новые клиенты. Не бойтесь
становиться финансовыми лидерами, инвестировать, менять валюту и начинать новый
бизнес!
Скорпион
Финансовая удача
подоспеет в середине этого месяца. Дорогостоящие приобретения можно смело
совершать в конце марта, апреле и начале мая. Обратите свое внимание на
возможность покупки недвижимости. Ваше трудолюбие воздастся сполна.
Стрелец
Самостоятельность,
хитрость и дальновидность – эти качества помогут вам повысить доходы и
оптимизировать расходы. Путешествия и командировки будут успешными! Финансы
принесет сотрудничество с иностранцами. Большую прибавку к зарплате звезды
сулят водителям и тем, кто занимает высокие должности.
Напомним, ранее
астролог назвала пять
знаков зодиака, которых в ближайшее время ждут приятные сюрпризы.
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