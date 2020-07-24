Гороскоп подкаблучников: кто из мужчин готов потакать всем женским капризам

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Вкусы на мужчин у всех разные. Кто-то любит прирожденных лидеров и тигров по натуре. А кому-то больше по душе милые домашние котята. Как распознать подкаблучника по знаку зодиака, пишет портал "Узнай все".

Рак

К Ракам можно смело забираться в их маленький мир и наводить там порядок по своему усмотрению. Этот мужчина вам даже слова кривого в ответ не скажет. А еще это идеальный вариант для тех, кто безумно любит подарки. Мужчины-Раки пойдут на все, только бы порадовать свою ненаглядную и выполнить ее очередной каприз. Но помните, Раки очень обидчивые. Поэтому прямо им не говорите, кто тут главный. Включите женскую хитрость и получайте все, что пожелаете.

Весы

С мужчинами-Весами женская хитрость тоже придется очень кстати. Пока они принимают решение и взвешивают все за и против, вы мягко намекните, на каком именно варианте следует остановиться. Конечно же выберите именно тот, который по душе вам. Вообще мужчины-Весы отлично клюют на женскую ласку и мнимую беззащитность. Стоит только сказать "Милый, я так расстроена, мою пятую шубу сгрызла моль, а я так боюсь замерзнуть" - и все, мужчина уже несется в магазин за очередной обновкой для вас. А вот давить на Весы не стоит, иначе останетесь у разбитого корыта.

Рыбы

Эти мужчины зачастую витают где-то в облаках. Но при этом они добросердечны и совсем не злопамятны. Их довольно легко поймать на свой крючок, если показать им, что инициатива именно в их руках. Но мы же понимаем, кто на самом деле руководит парадом. Самое главное время от времени менять наживку. Если мужчина-Рыбы поймет, что им манипулируют, может ускользнуть прямо у вас из-под носа.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, у кого из знаков зодиака в августе закончится черная полоса.

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