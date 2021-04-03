Гороскоп на субботу 3 апреля для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Этот день благоприятен для путешествий, отдыха в лесу у костра или на берегу водоема. Постарайтесь провести все свободное время с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих.

Телец

Жизненный потенциал сегодня имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Вероятно, что вы сегодня будете захвачены не совсем обычным делом, результаты которого могут полностью изменить ваше мировоззрение.

Близнецы

Благоприятный день для общения и даже для заключения брака (ну, или хотя бы предложения). Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться весьма эффективными.

Рак

Этот день может принести сюрпризы, подарки судьбы. Вероятны крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в вашей жизни.

Лев

Положительные тенденции этого дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты.

Дева

Положение планет в гороскопе на сегодня для Девы указывает на вероятность финансовых потерь или неудач. Не исключены скрытые ловушки, поставленные вашими недругами.

Весы

Этот весенний день благоприятен для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремесел, физических нагрузок. Рекомендуются спокойная деятельность, уединение.

Скорпион

Для Скорпионов этот день – неблагополучный период, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Неблагоприятное стечение обстоятельств или влияние родственников может заставить вас бросить все силы на защиту своих принципов.

Стрелец

Удачный день для творческих исканий, экспериментов, получения информации. Вероятно осуществление давней мечты или неожиданное приятное известие. Женщинам-Стрельцам звезды советуют при общении с близким человеком избегать острых тем.

Козерог

В целом день благоприятный для контактов и налаживания новых связей. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата.

Водолей

Водолеям гороскоп на сегодня советует избегать крупных покупок, ограничить траты, бережнее относитесь к вещам. Потакание собственным слабостям, нежелание противостоять соблазнам и искушениям могут осложнить у Водолеев семейные отношения с партнером.

Рыбы

Сегодня многих представителей данного знака ждет обычный день. Существующее положение вещей будет соответствовать вашему представлению и пониманию. Ваш труд со временем принесет хорошие результаты.

Напомним, 2 апреля благоприятный период для восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким.

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