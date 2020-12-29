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Ольга Чародий
Гороскоп на вторник 29 декабря для каждого знака Зодиака
Фото: kolobok.ua
Овен
Проведите время с
друзьями или в окружении тех, с кем вы
чувствуйте себя на позитиве. Хороший день поехать за подарками.
Телец
Вам нужны позитивные эмоции,
сходите за покупками, хотя
бы онлайн.
Близнецы
Внимание: день травмоопасный. Вы также можете
оказаться между двумя огнями,
подумайте, как вы будете
выкручиваться.
Рак
День рабочий,
постарайтесь не испортить отношения со
своими коллегами. Также кто- то из вашего
окружения хочет вас поставить или
точит на вас зуб.
Лев
Много заданий от руководства и если тяжело все сделать, старайтесь
научиться переключатся. Вам понадобится и в дальнейшем на работе.
Дева
День благоприятный для принятия финансовых решений. В это
время ваше финансовое положение должно улучшиться.
Весы
Не берите денег в долг,
не очень также хороший день для
финансовых операций. Любовные отношения в этот день уйдут на второй план.
Скорпион
Не перекладывайте свою
отвесность за проект на чужие плечи, по итогу придется отвечать вам.
Стрелец
Хороший день для времяпровождения
с любимым человеком.
Козерог
На данный момент все, что касается профессиональных или
социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений.
Водолей
Будьте терпеливее к своей семье. Также не очень хороший день для заключения сделок и финансовых операций.
Рыбы
Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать.
Напомним, 28 декабря звезды рекомендуют не опускать руки и держать все проекты в своих руках.
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