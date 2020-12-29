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Гороскоп на вторник 29 декабря

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Ваши деловые качества могут сослужить хорошую службу

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на вторник 29 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на вторник 29 декабря

Фото: kolobok.ua

Овен

Проведите  время с друзьями или в  окружении тех, с кем вы чувствуйте себя на позитиве. Хороший день поехать за подарками.

 Телец

Вам нужны позитивные эмоции,  сходите  за покупками, хотя бы  онлайн.

Близнецы

Внимание: день травмоопасный. Вы также  можете  оказаться между двумя огнями,  подумайте, как вы будете  выкручиваться.

Рак

День  рабочий, постарайтесь не испортить  отношения со своими коллегами. Также кто- то из вашего  окружения хочет вас поставить или  точит на вас зуб.

Лев

Много заданий от руководства и если тяжело все сделать, старайтесь научиться переключатся. Вам понадобится и в дальнейшем на  работе.

 Дева

День благоприятный для принятия финансовых решений. В это время ваше финансовое положение должно улучшиться.

Весы

Не берите  денег  в долг,  не очень также хороший день  для финансовых  операций. Любовные  отношения в этот  день уйдут на второй план.

Скорпион

Не перекладывайте  свою отвесность  за проект  на чужие плечи, по итогу придется  отвечать вам.

 Стрелец

Хороший день  для времяпровождения с любимым человеком.

Козерог

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений.

Водолей

Будьте терпеливее к своей семье. Также не очень хороший день  для заключения сделок и финансовых  операций.

Рыбы

Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать.

Напомним, 28 декабря звезды рекомендуют не опускать  руки и держать  все проекты в своих руках.


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Источник: https://mixnews.lv/
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