Гороскоп на вторник 29 декабря для каждого знака Зодиака

Фото: kolobok.ua

Овен

Проведите время с друзьями или в окружении тех, с кем вы чувствуйте себя на позитиве. Хороший день поехать за подарками.

Телец

Вам нужны позитивные эмоции, сходите за покупками, хотя бы онлайн.

Близнецы

Внимание: день травмоопасный. Вы также можете оказаться между двумя огнями, подумайте, как вы будете выкручиваться.

Рак

День рабочий, постарайтесь не испортить отношения со своими коллегами. Также кто- то из вашего окружения хочет вас поставить или точит на вас зуб.

Лев

Много заданий от руководства и если тяжело все сделать, старайтесь научиться переключатся. Вам понадобится и в дальнейшем на работе.

Дева

День благоприятный для принятия финансовых решений. В это время ваше финансовое положение должно улучшиться.

Весы

Не берите денег в долг, не очень также хороший день для финансовых операций. Любовные отношения в этот день уйдут на второй план.

Скорпион

Не перекладывайте свою отвесность за проект на чужие плечи, по итогу придется отвечать вам.

Стрелец

Хороший день для времяпровождения с любимым человеком.

Козерог

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений.

Водолей

Будьте терпеливее к своей семье. Также не очень хороший день для заключения сделок и финансовых операций.

Рыбы

Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать.

Напомним, 28 декабря звезды рекомендуют не опускать руки и держать все проекты в своих руках.

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