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Гороскоп на понедельник 28 декабря

Гороскоп на понедельник 28 декабря

сегодня, 06:36
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на понедельник 28 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на понедельник 28 декабря

Фото: kolobok.ua

 Овен

Не  опускайте  руки и держите  все проекты в своих руках,  не  отдавайте коллегам или времени все на самотек, иначе не будет пользы.

Телец

Сейчас вы можете побороть вредные привычки:  старайтесь не засиживаться  допоздна за компьютером,больше занимайтесь  физкультурой.

 Близнецы

Сегодня вы можете услышать критику в свой адрес, не вступайте в конфликт на  работе.

Рак

Не давайте повода  для сплетен, ваши недруги захотят  вам сделать неприятности.

Лев

Нужно вплотную заняться работой, а если вы бизнесмен, то и поиском новых партнеров.

Дева

Не позволяйте эмоциям втянуть вас в конфликтные ситуации.

Весы

Несмотря на предстоящие  новогодние праздники звезды вам рекомендуют  не расслабляться, быть активным на  работе, строит планы на предстоящий год.

Скорпион

День очень хорош  для  романтических свиданий  или  уделите время своему  любимому  человеку. Также  хорошо  поехать за покупками, позитивные эмоции вам не помешают.

Стрелец

Тайм-менеджмент вам сейчас просто необходим, запланируйте свое время и  начинайте действовать.

Козерог

Этот день не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела.

Водолей

Если вы уверены в своей правоте, стойте на своем. Ваши оппоненты  наоборот могут  ошибаться.

Рыбы

В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег.

Напомним, 27  декабря звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие



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Источник: mixnews.l
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