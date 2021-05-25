Гороскоп на вторник, 25 мая, для каждого знака Зодиака

BTC/USD
38115.87
ETH/USD
2577.19
LTC/USD
181.58
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Возможны неудачи в профессиональной деятельности, некоторая
депрессия, пессимизм. Вполне вероятно, что упадок жизненных сил заставит вас
заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности.
Телец
Напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в
общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт. Умение
прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранят энергию для новых свершений.
Близнецы
Гороскоп на сегодня советует остерегаться нового знакомства,
которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Неожиданный спор может
накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу. Сон может быть вещим и
скоро исполнится.
Рак
Звезды гарантируют признание и успех в любом деле только тем
Ракам, чьи решения или поступки будут основаны на глубоких чувствах и
убежденности в собственной правоте. Сон будет пророческим и скоро исполнится.
Лев
Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок,
заключения браков, сделок. Негативные тенденции этого дня могут серьезно повлиять
на ваше представление о будущем.
Дева
Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели.
В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу.
Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.
Весы
Тяжелый и опасный день для Весов. Не исключены неприятные
новости, которые смогут основательно испортить вам настроение или заставить
пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей.
Скорпион
У Скорпионов сегодня возможны конфликты с начальством из-за
вашего несогласия со своим служебным положением или нежелания признать
существующую иерархию. Усилится противопоставление себя окружающему миру.
Стрелец
День может быть тяжелым. Не исключено, что сегодня у вас
появится склонность к депрессии. Проведите время наедине со своими мыслями,
разберитесь в чувствах. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам,
воздержание.
Козерог
Чтобы удержать удачу определите границы своих достижений и не
отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что неожиданный экстравагантный поступок
поможет вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.
Водолей
Вероятно, ветреность и потакание собственным страстям приведет
женщин-Водолеев к ссоре с партнером. Мужчинам-Водолеям следует доверительнее
относиться к своей спутнице – скорее всего кризис в ваших отношениях наступает
из-за вашей внешней сдержанности.
Рыбы
Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих
неприятностей. Следите за приметами – сегодня ваша внутренняя сущность
отражается на окружающем мире. Сны могут быть пророческими.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости