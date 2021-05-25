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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на вторник, 25 мая, для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на вторник, 25 мая, для каждого знака Зодиака

Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели

сегодня, 11:35
Автор:

Ольга Чародий

 Овен

Гороскоп на вторник, 25 мая, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Возможны неудачи в профессиональной деятельности, некоторая депрессия, пессимизм. Вполне вероятно, что упадок жизненных сил заставит вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности.

Телец

Напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт. Умение прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранят энергию для новых свершений.

Близнецы

Гороскоп на сегодня советует остерегаться нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Рак

Звезды гарантируют признание и успех в любом деле только тем Ракам, чьи решения или поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте. Сон будет пророческим и скоро исполнится.

Лев

Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок. Негативные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о будущем.

Дева

Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.

Весы

Тяжелый и опасный день для Весов. Не исключены неприятные новости, которые смогут основательно испортить вам настроение или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей.

Скорпион

У Скорпионов сегодня возможны конфликты с начальством из-за вашего несогласия со своим служебным положением или нежелания признать существующую иерархию. Усилится противопоставление себя окружающему миру.

Стрелец

День может быть тяжелым. Не исключено, что сегодня у вас появится склонность к депрессии. Проведите время наедине со своими мыслями, разберитесь в чувствах. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам, воздержание.

Козерог

Чтобы удержать удачу определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что неожиданный экстравагантный поступок поможет вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. 

Водолей

Вероятно, ветреность и потакание собственным страстям приведет женщин-Водолеев к ссоре с партнером. Мужчинам-Водолеям следует доверительнее относиться к своей спутнице – скорее всего кризис в ваших отношениях наступает из-за вашей внешней сдержанности.

Рыбы

Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Следите за приметами – сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Сны могут быть пророческими.

Напомним, узнайте, что ждет именно вас 24 — 30 мая 2021. Финальная неделя мая пройдет ярко, но спокойно для большинства знаков Зодиака, а кому-то даже выпадет шанс начать невероятное путешествие, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас?



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Источник: https://mixnews.lv/
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