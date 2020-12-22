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Ольга Чародий
Гороскоп на вторник 22 декабря для каждого знака Зодиака
ФОТО: Из открытых источников
Овен
В этот день
эмоциональные скачки не позволят вам логически мыслить, постарайтесь
настроиться на положительную волну и все
задуманное вами обязательно исполнится.
Телец
День пройдет в динамке, и вы не успеете оглянуться, как наступит вечер. Если хотите все успеть, старайтесь запланировать пошагово ваши поступки.
Близнецы
В вашем окружении вы
можете найти свою половинку, не относитесь к своим друзьям слишком критично. Пора
открыть сердце для своего любимого.
Рак
Если вы много запланировали, и нет места на личную
жизнь, не расстраивайтесь, нужно немного
потрудится и скоро наступят выходные.
Лев
Постарайтесь распределить время и работу для того, чтобы не
было потом завала. Сфокусируйте ваше внимание на чем-то важном.
Постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте
себя чрезмерно.
Весы
Воздержитесь от
критики в сторону своих коллег, не самое
лучшее время рассказывать "правду". Много хлопот предстоит в текущих
делах.
Скорпион
Пройдитесь по магазинам,
купите себе что-нибудь. Приятные
покупки принесут радость и
возможность отвлечься от текущих
бытовых хлопот.
Стрелец
Воздержитесь также от обсуждения или осуждения кого-либо.
Дело в том, что вы обязательно заденете чьи-нибудь интересы.
Козерог
Не встречайте в
скандалы, навряд ли вы выйдете победителем.
Осадок и неприятное чувство может испортить
вам настроение на предстоящие праздники.
Водолей
Если любите человека, постарайтесь не
выяснять с ним отношения по незначительным поводам. На работе –
завал текущих дел.
Рыбы
Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся
работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте.
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