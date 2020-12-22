Гороскоп на вторник 22 декабря для каждого знака Зодиака

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Овен

В этот день эмоциональные скачки не позволят вам логически мыслить, постарайтесь настроиться на положительную волну и все задуманное вами обязательно исполнится.

Телец

День пройдет в динамке, и вы не успеете оглянуться, как наступит вечер. Если хотите все успеть, старайтесь запланировать пошагово ваши поступки.

Близнецы

В вашем окружении вы можете найти свою половинку, не относитесь к своим друзьям слишком критично. Пора открыть сердце для своего любимого.

Рак

Если вы много запланировали, и нет места на личную жизнь, не расстраивайтесь, нужно немного потрудится и скоро наступят выходные.

Лев

Постарайтесь распределить время и работу для того, чтобы не было потом завала. Сфокусируйте ваше внимание на чем-то важном.

Дева

Постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно.

Весы

Воздержитесь от критики в сторону своих коллег, не самое лучшее время рассказывать "правду". Много хлопот предстоит в текущих делах.

Скорпион

Пройдитесь по магазинам, купите себе что-нибудь. Приятные покупки принесут радость и возможность отвлечься от текущих бытовых хлопот.

Стрелец

Воздержитесь также от обсуждения или осуждения кого-либо. Дело в том, что вы обязательно заденете чьи-нибудь интересы.

Козерог

Не встречайте в скандалы, навряд ли вы выйдете победителем. Осадок и неприятное чувство может испортить вам настроение на предстоящие праздники.

Водолей

Если любите человека, постарайтесь не выяснять с ним отношения по незначительным поводам. На работе – завал текущих дел.

Рыбы

Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о том что 21 декабря потребует быстрых реакций и ответственных поступков.

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