kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

22889.93

ETH/USD

610.39

LTC/USD

104.63

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на вторник 22 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на вторник 22 декабря

Нужно запланировать на этот день определенное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров может вызывать у вас досаду

сегодня, 05:53
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на вторник 22 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на вторник 22 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Овен

В этот день  эмоциональные скачки не позволят вам логически мыслить, постарайтесь настроиться  на положительную волну и все задуманное вами обязательно исполнится.

Телец

День пройдет в динамке, и вы не успеете  оглянуться, как наступит  вечер. Если хотите все успеть, старайтесь запланировать  пошагово ваши поступки.

Близнецы

В вашем  окружении вы можете  найти свою половинку, не  относитесь к своим друзьям слишком критично. Пора открыть сердце для своего любимого.

Рак

Если вы много запланировали, и нет места на личную жизнь,  не расстраивайтесь, нужно немного потрудится и скоро наступят выходные.

Лев

Постарайтесь распределить время и работу для того, чтобы не было потом завала. Сфокусируйте ваше внимание на чем-то важном.

 Дева

Постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно.

Весы

Воздержитесь от  критики в сторону своих коллег, не самое  лучшее  время рассказывать  "правду". Много хлопот предстоит в  текущих  делах.

Скорпион

Пройдитесь по магазинам,  купите себе  что-нибудь. Приятные покупки  принесут радость и возможность  отвлечься  от текущих  бытовых хлопот.

Стрелец

Воздержитесь также от обсуждения или осуждения кого-либо. Дело в том, что вы обязательно заденете чьи-нибудь интересы.

Козерог

Не  встречайте в скандалы,  навряд ли вы выйдете победителем. Осадок  и неприятное чувство может испортить вам настроение на предстоящие праздники.

Водолей

Если  любите человека, постарайтесь  не  выяснять с ним отношения по незначительным поводам. На работе – завал  текущих дел.

Рыбы

Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, о том что 21 декабря потребует быстрых реакций и ответственных поступков.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ