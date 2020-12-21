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Гороскоп на понедельник 21 декабря

День потребует быстрых реакций и ответственных поступков. Сейчас подходящее время для изучения документов и подписания деловых бумаг. Но все решения следует тщательно обдумывать. Избегайте стрессов

сегодня, 06:46
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на понедельник 21 декабря

ФОТО: Из открытых источников

День — не самый лучший, для того чтобы давать людям в долг. Также не самый лучший день для финансовых рискованных операций с деньгами или ценными бумагами.

Телец

Не теряйте самообладание и упорства в намеченных делах. Возможно, ваши недруги постараются вас втянуть в рискованный проект. Подумайте несколько раз, перед тем как начинать новое дело, в котором вы тщательно не разобрались.

 Близнецы

Хороший день — подтянуть дела и решится сделать аудит своих сбережений. Впереди праздники — осторожней относитесь к тратам.

Рак

Вы можете в этот день смело заниматься делами и планировать свою работу на следующий год. Ваша любимая половинка принесет вам приятные сюрпризы.

Лев

Могут неожиданно появиться новые отношения на работе, в личной жизни все хорошо. 

Дева

Ваше стремление и трудолюбие окупится сторицей. Это касается любой сферы. В личной жизни явных перемен не предвидится.

Весы

В этот день вам захочется побыть дома, и вы не настроены на работу. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте и никому ничего не обещайте. 

Скорпион

Обдумывайте каждый шаг перед тем как делать важные шаги. Также будьте осторожнее со своей половинкой, вы можете нечаянно ее обидеть.

Стрелец

Вы можете повстречать людей, которые будут энергетически сильнее вас. Если почувствуете с их стороны воздействие, лучше отступите.

Козерог

Вам могут помочь старые связи и дружба в делах. Подтяните свою работу и расставьте приоритеты.

Водолей

С деньгами будьте осторожнее, так же не рекомендуется рисковать в финансовых неизвестных операциях.

Рыбы

Данный день располагает к романтическому ужину при свечах, да и вообще, к гармоничным отношениям с любимым человеком. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, гороскоп на четверг, 17 декабря. 


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Источник: https://mixnews.lv/
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