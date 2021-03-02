Гороскоп на вторник 2 марта для каждого знака Зодиака

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Овен

Для Овнов наступает хорошее время для карьеры на работе. Вы можете смело предлагать руководству новые проекты, звезды сулят вам финансовый успех. Также хорошее время для овнов-чиновников. Вероятны удачные предложения. В любовном отношении может немного штормить, но не существенно.

Телец

Из-за неурядиц в личной жизни не стоит сильно расстраиваться. Постарайтесь переключиться: проведите свободное время в тренажерном зале, на свежем воздухе или договоритесь с друзьями выпить чашечку кофе. Вам нужно перегрузится.

Близнецы

Вас вскоре ожидают неприятности: будьте осторожны, ваши завистники будут делать гадости за вашей спиной. В первой половине дня сильно не отдавайте энергию – можете быстро перегореть. Вскоре все неприятности уйдут.

Рак

Не давайте деньги в долг и не проводите сомнительные финансовые операции. Будет полезно поработать физически.

Лев

Первые дни весны вы можете пребывать в мире иллюзий, старайтесь отгонять розовых носорогов и настроится на более серьезное решение мелких проблем. Неожиданно можете получить финансовое вознаграждение.

Дева

Сегодня следует довериться своей интуиции. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия и даже стать причиной стресса, значительно осложнив состояние здоровья физического и психического.

Весы

Вы можете получить неплохие деньги: это запоздалая шабашка, или аванс нового проекта. Все плохое будет позади. Если вы в какой-то ситуации проявите эмоции, не пугайтесь, все всего лишь разграничиваете свои границы.

Скорпион

Не очень хороший день для ремонта жилья. Много в этот день проблем с имуществом, могут быть непредвиденные материальные траты.

Стрелец

Разумное ведение дел в течение дня будет способствовать тому, что сегодня ваши идеи найдут воплощение. Вы будете способны изменить к лучшему свой социальный статус, решить служебные задачи, укрепить отношения с близкими.

Козерог

День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой – достигнете отличных результатов в деловой и личной жизни

Водолей

Хорошее настроение сегодня будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и успешно реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы.

Рыбы

День располагает к романтическим приключениям и радостям бытия. Если вы найдете в себе силы и время отойти от дел, то вас ожидает незабываемая встреча.

Напомним, 28 февраля самочувствие постепенно будет улучшаться. Не оставляйте без внимания детей-подростков

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