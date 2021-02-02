logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

33560.85

ETH/USD

1368.66

LTC/USD

133.18

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.20

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на вторник 2 февраля
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на вторник 2 февраля

Постарайтесь не реагировать на критику со стороны окружающих людей и не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях

сегодня, 06:05
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на вторник 2 февраля для каждого знака Зодиака

Гороскоп на вторник 2 февраля

Гороскоп. Фото: kolobok.ua

Овен

В профессиональном плане старайтесь не упустить свой шанс, проявляйте  инициативу и заявляйте о себе. Не доверяйте людям, которые будут вам много обещать,  данные посылы могут  быть  неискренними и приведут к  неприятностям для вас.

 Телец

На работе вас ожидают неприятности, постарайтесь не вступать с коллегами в конфликт. Хороший день для романтического свидания или тихого ужина для  двоих.

Близнецы

Сконцентрируйтесь на поставленной цели и у вас все получится. Не брезгуйте советами от своих  родственников,  они переживают за вас.

Рак

Романическое свидание может перерасти в нечто большее. Свободный график может для вас принести  больше денег, чем сидеть сутками в офисе.

Лев

Звезды  рекомендуют уделять больше переговорам, но  документы подписывать не стоит сразу: можете попасть в аферу. Любовные отношения у вас будут развиваться очень быстро.

Дева

Нужно доводить до ума ранее начатые дела. Если у вас есть необходимость что-нибудь приобрести, то не откладывайте походы по магазинам.

Весы

Ваши  недруги задумали для вас нехорошее,  не самый лучший день  откровенничать. Постарайтесь все держать в своих  руках. Романическое свидание вечером принесет много позитивных  эмоций.

Скорпион

Займитесь своим здоровьем, сходите на массаж, в салон красоты. Получите позитивные эмоции. Если с вами будут уступать в конфликт, старайтесь  держаться подальше, вас могут вызывать на эмоции.

Стрелец

Если будете проявлять  инициативу, сможете получить  карьерное продвижение. Вечером у вас могут попытаться украсть  деньги или  вещи, будь осторожны.

Козерог

В работе следует проявить исполнительность, продемонстрировать ответственность и способность быстро ориентироваться в обстановке.

Водолей

Начальство может вами быть недовольно, из-за этого рассеянность и  непонимание рабочих процессов выльется  для вас в стресс.

Рыбы

Вы будете находиться в приподнятом настроении. Только обратите внимание на свое здоровье. 

Напомним, 28 января звезды советуют действовать открыто, свободно отстаивая свои идеи и убеждения. Такая позиция будет способствовать укреплению вашего авторитета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ