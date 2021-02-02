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Ольга Чародий
Гороскоп на вторник 2 февраля для каждого знака Зодиака
Гороскоп. Фото: kolobok.ua
Овен
В профессиональном плане старайтесь не упустить свой шанс, проявляйте инициативу и заявляйте о себе. Не доверяйте
людям, которые будут вам много обещать,
данные посылы могут быть неискренними и приведут к неприятностям для вас.
Телец
На работе вас ожидают неприятности, постарайтесь не вступать
с коллегами в конфликт. Хороший день для романтического свидания или тихого
ужина для двоих.
Близнецы
Сконцентрируйтесь на поставленной цели и у вас все
получится. Не брезгуйте советами от
своих родственников, они переживают за вас.
Рак
Романическое свидание может перерасти в нечто большее.
Свободный график может для вас принести
больше денег, чем сидеть сутками в офисе.
Лев
Звезды рекомендуют
уделять больше переговорам, но документы
подписывать не стоит сразу: можете попасть в аферу. Любовные отношения у вас
будут развиваться очень быстро.
Дева
Нужно доводить до ума ранее начатые дела. Если у вас есть
необходимость что-нибудь приобрести, то не откладывайте походы по магазинам.
Весы
Ваши недруги задумали
для вас нехорошее, не самый лучший
день откровенничать. Постарайтесь все
держать в своих руках. Романическое
свидание вечером принесет много позитивных
эмоций.
Скорпион
Займитесь своим здоровьем, сходите на массаж, в салон
красоты. Получите позитивные эмоции. Если с вами будут уступать в конфликт,
старайтесь держаться подальше, вас могут
вызывать на эмоции.
Стрелец
Если будете проявлять
инициативу, сможете получить
карьерное продвижение. Вечером у вас могут попытаться украсть деньги или
вещи, будь осторожны.
Козерог
В работе следует проявить исполнительность,
продемонстрировать ответственность и способность быстро ориентироваться в
обстановке.
Водолей
Начальство может вами быть недовольно, из-за этого
рассеянность и непонимание рабочих
процессов выльется для вас в стресс.
Рыбы
Вы будете находиться в приподнятом настроении. Только обратите внимание на свое здоровье.
Напомним, 28 января звезды советуют действовать открыто, свободно отстаивая свои идеи и убеждения. Такая позиция будет способствовать укреплению вашего авторитета.
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