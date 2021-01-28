Гороскоп на четверг 28 января

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Фото: kolobok.ua
Хороший день
для продвижения по карьерной лестнице, для это вам будет необходимо быть инициативным и подавать идеи. Сегодня вы можете познакомиться со своей
второй половинкой.
Постарайтесь отдохнуть в кругу семьи, но в то же время оглянитесь по сторонам. Может стоит поменять
вашу сферу деятельности: подумайте над
предложениями со стороны знакомых.
Близнецы
Занимайтесь
своим здоровьем, и в этот день уделяйте
больше внимания своим близким – позитивный настрой полученный в кругу
семьи в этот день вам просто незаменим.
Рак
Может
сегодня вы сможете найти решения проблемы, над которой вы так долго боретесь. Не обходите своим вниманием вашу вторую половинку – она как
никогда нуждается в вашей поддержке.
Лев
Сегодня
могут появляться конфликты вокруг вас буквально ни от
куда: старайтесь не давить на коллег.
Принимайте решения в спокойном состоянии.
Дева
День пройдет сегодня очень быстро не бойтесь трудностей. Не
позволяйте посторонним вмешиваться в свою жизнь, а также не делайте что-либо
назло. Хорошее время для дальней поездки.
Весы
В этот день
вам совсем не хочется трудится и посвящать свое
время делам: старайтесь
выкинуть все ненужное из вашей головы.
Не уделяйте много внимания мелочам, постарайтесь подходить к
проблемам более глобально.
Скорпион
Хороший день
у Скорпионов для любовных отношений.
Не отказывайте в свидании, даже если не сложится пара, хорошо проведете
время.
Стрелец
Не Лучший
день для финансовых авантюр и
сомнительных сделок с контрактами, которые вы сами не проверили.
Козерог
В течение
дня то и дело могут возникать проблемы, связанные с задержками, опозданиями,
техническими поломками.
Водолей
Любые
спорные вопросы, на обсуждение которых уходило множество времени, сейчас
решатся легко и без проволочек.
Рыбы
Сегодня вас ждут приятные сюрпризы. Если позволяют обстоятельства, возьмите на работе отпуск, передохните.
Напомним, 25 января — день удачи, которая может улыбнуться всем – без исключения и каких-либо предварительных условий
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