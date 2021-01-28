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Гороскоп на четверг 28 января

Звезды советуют действовать открыто, свободно отстаивая свои идеи и убеждения. Такая позиция будет способствовать укреплению вашего авторитета

сегодня, 06:20 comments1421
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на четверг 28 января

Фото: kolobok.ua

Хороший день для продвижения по карьерной лестнице, для это вам будет  необходимо быть  инициативным и подавать идеи.  Сегодня вы можете познакомиться со своей второй половинкой.

 Телец

Постарайтесь  отдохнуть в кругу семьи,  но в то же время  оглянитесь по сторонам. Может стоит поменять вашу сферу  деятельности: подумайте над предложениями со стороны знакомых.

Близнецы

Занимайтесь своим здоровьем, и в этот  день  уделяйте  больше внимания своим близким – позитивный настрой полученный в кругу семьи в этот  день вам просто  незаменим.

Рак

Может сегодня вы сможете найти решения проблемы, над которой вы так долго  боретесь. Не обходите своим  вниманием вашу вторую половинку – она как никогда  нуждается в вашей поддержке.

Лев

Сегодня могут появляться конфликты вокруг вас буквально  ни  от куда:  старайтесь не давить на коллег. Принимайте решения в спокойном состоянии.

Дева

День  пройдет сегодня  очень быстро не бойтесь трудностей. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свою жизнь, а также не делайте что-либо назло. Хорошее время для дальней поездки.

Весы

В этот день вам совсем не хочется трудится и посвящать свое  время делам:  старайтесь выкинуть  все ненужное из вашей головы. Не уделяйте много внимания мелочам, постарайтесь  подходить к  проблемам более глобально.

Скорпион

Хороший день у Скорпионов для  любовных отношений. Не  отказывайте в свидании,  даже если не сложится пара, хорошо проведете время.

 Стрелец

Не  Лучший  день  для финансовых авантюр и сомнительных сделок с контрактами, которые вы сами не проверили.

 Козерог

В течение дня то и дело могут возникать проблемы, связанные с задержками, опозданиями, техническими поломками. 

Водолей

Любые спорные вопросы, на обсуждение которых уходило множество времени, сейчас решатся легко и без проволочек.

 Рыбы

Сегодня вас ждут приятные сюрпризы. Если позволяют обстоятельства, возьмите на работе отпуск, передохните.

Напомним, 25 января — день удачи, которая может улыбнуться всем – без исключения и каких-либо предварительных условий


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Источник: https://mixnews.lv/
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