Гороскоп на четверг 28 января

Овен

Фото: kolobok.ua

Хороший день для продвижения по карьерной лестнице, для это вам будет необходимо быть инициативным и подавать идеи. Сегодня вы можете познакомиться со своей второй половинкой.

Телец

Постарайтесь отдохнуть в кругу семьи, но в то же время оглянитесь по сторонам. Может стоит поменять вашу сферу деятельности: подумайте над предложениями со стороны знакомых.

Близнецы

Занимайтесь своим здоровьем, и в этот день уделяйте больше внимания своим близким – позитивный настрой полученный в кругу семьи в этот день вам просто незаменим.

Рак

Может сегодня вы сможете найти решения проблемы, над которой вы так долго боретесь. Не обходите своим вниманием вашу вторую половинку – она как никогда нуждается в вашей поддержке.

Лев

Сегодня могут появляться конфликты вокруг вас буквально ни от куда: старайтесь не давить на коллег. Принимайте решения в спокойном состоянии.

Дева

День пройдет сегодня очень быстро не бойтесь трудностей. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свою жизнь, а также не делайте что-либо назло. Хорошее время для дальней поездки.

Весы

В этот день вам совсем не хочется трудится и посвящать свое время делам: старайтесь выкинуть все ненужное из вашей головы. Не уделяйте много внимания мелочам, постарайтесь подходить к проблемам более глобально.

Скорпион

Хороший день у Скорпионов для любовных отношений. Не отказывайте в свидании, даже если не сложится пара, хорошо проведете время.

Стрелец

Не Лучший день для финансовых авантюр и сомнительных сделок с контрактами, которые вы сами не проверили.

Козерог

В течение дня то и дело могут возникать проблемы, связанные с задержками, опозданиями, техническими поломками.

Водолей

Любые спорные вопросы, на обсуждение которых уходило множество времени, сейчас решатся легко и без проволочек.

Рыбы

Сегодня вас ждут приятные сюрпризы. Если позволяют обстоятельства, возьмите на работе отпуск, передохните.

Напомним, 25 января — день удачи, которая может улыбнуться всем – без исключения и каких-либо предварительных условий

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