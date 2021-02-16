Гороскоп на вторник 16 февраля для каждого знака Зодиака

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Овен

Не беритесь за проекты, в которых плохо разбираетесь. Вас могут обмануть с прибылью и финансовыми растратами. Отложите деловые встречи до лучших времен. Нельзя расслабляться, плакать и сердиться.

Телец

Для вас может быть тяжелый день: неприятности, скандалы на работе и дома могут испортить ваше настроение. Могут также случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья.

Близнецы

Финансовая удача сегодня будет на вашей стороне. Старайтесь не упустить возможность заработать. Конфликтная ситуация в семье может иметь опасные и драматические последствия. Подумайте о своих детях.

Рак

Неустойчивое настроение может испортить настроение вашим близким. Не исключено, что все устали от ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов.

Лев

Не ждите быструю прибыль, нужно приложить немного усилий для хорошего результата. Для достижения успеха вам будут необходимы упорство, стабильность и дисциплинированность.

Дева

У вас могут быть незапланированные расходы. Проявляйте характер в быту, иначе растворитесь в своих близких. Вероятно, что сегодня ваши действия и мнения придут в противоречие с общепринятыми устоями. Не поддавайтесь влиянию извне.

Весы

Старайтесь планировать расходы, иначе незапланированные траты могут вас расстроить. Действуйте энергично и целенаправленно. Вполне вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит ваше положение, изменятся в худшую сторону.

Скорпион

Постарайтесь забыть прошлые обиды и начать с нового листа, если вы дорожите своей половинкой. После конфликтов в недавнем прошлом этот день можно назвать днем перемирия.

Стрелец

Держите кошелек поближе к себе. Могут быть финансовые потери в течение дня. У пожилых и ослабленных Стрельцов могут возникнуть обострения хронических заболеваний.

Козерог

Не исключены интересные предложения со стороны руководства. Однако звезды рекомендуют быть очень осторожными при заключении финансовых сделок.

Водолей

Избегайте конфликтных ситуаций, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях.

Рыбы

Возможно, многочисленные фантазии придут вам в голову.

Напомним, будьте внимательны при расчетах в магазине, поскольку есть опасность стать жертвой обмана или кражи.

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