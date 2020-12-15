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Гороскоп на вторник 15 декабря

Проверьте свои банковские счета и финансовые вопросы, потому что может произойти что-то непредвиденное. Когда дело доходит до денег и возможных потерь, «один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти» — отличная пословица

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

 Овен

Гороскоп на вторник 15 декабря

ФОТО: Из открытых источников

В  этот день Овны  могут  попытаться рискнуть в бизнесе, но  будьте  осторожны, ваш проект словно калейдоскоп. Если неправильно повернете  "стеклышки", может все сломаться. Продумывайте свои шаги и не торопитесь в принятии решения.

 Телец

Хорош день для любимого человека. В  это  день ваше  настроение будет хорошее, на работе тоже все будет складываться. Больше позитивных эмоций и у вас  все получится.

Близнецы

На  работе постарайтесь завести  больше нужных и полезных для вас контактов, но на  любовном фронте, наоборот, постарайтесь не активничать, иначе можете поссориться со своей второй половинкой.

Рак

Держите  нос по ветру и присмотритесь к вашему окружению. Кто-то из ваших друзей попытается использовать вас в своих целях.

Лев

Не стройте  долгосрочных планов, постарайтесь расслабиться и побыть в кружении любящих вас людей.

Дева

В разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, то не давите на него. Это окажется наиболее эффективным методом.

Весы

Вас могут втянуть в словесные баталии, а вы будете не готовы. Старайтесь избежать конфликтов и  держать себя в  руках во время скандалов.

Скорпион

Несмотря  на  гололед и дождливую погоду, постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Вам это необходимо  для  здоровья.

 Стрелец

Подарите этот  день  для себя,  съездите в магазин, в салон красоты – порадуйте себя.

 Козерог

Старые друзья могут помочь вам с работой. Не отказывайте  от встреч, в скором будущем вам может поступить хорошее предложение о работе.

Водолей

Трудолюбие и упорство дадут свои плоды, и вам предложат  интересный проект. Не останавливаетесь на достигнутом.

Рыбы

Злоупотребление зеленым змием может вас здорово подвести, если потеряете чувство меры.

 Напомним, "Комментарии" писали, что 14  декабря хороший  день для  обретения своей половинке. Если у вас  есть постоянных  партнёр -  хороший день для романтического свидания и  внимания. Будьте позитивны и настраивайтесь на хорошее начало недели.


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Источник: https://mixnews.lv/
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