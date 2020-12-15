Гороскоп на вторник 15 декабря

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
ФОТО: Из открытых источников
В этот день Овны могут
попытаться рискнуть в бизнесе, но
будьте осторожны, ваш проект
словно калейдоскоп. Если неправильно повернете
"стеклышки", может все сломаться. Продумывайте свои шаги и не торопитесь
в принятии решения.
Хорош день для любимого человека. В это
день ваше настроение будет хорошее,
на работе тоже все будет складываться. Больше позитивных эмоций и у вас все получится.
Близнецы
На работе постарайтесь
завести больше нужных и полезных для вас
контактов, но на любовном фронте, наоборот, постарайтесь не активничать, иначе можете поссориться со своей второй половинкой.
Рак
Держите нос по ветру и
присмотритесь к вашему окружению. Кто-то
из ваших друзей попытается использовать
вас в своих целях.
Лев
Не стройте долгосрочных
планов, постарайтесь расслабиться и
побыть в кружении любящих вас людей.
Дева
В разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что
собеседник не готов дать ответ, то не давите на него. Это окажется наиболее
эффективным методом.
Весы
Вас могут втянуть в словесные баталии, а вы будете не готовы.
Старайтесь избежать конфликтов и держать
себя в руках во время скандалов.
Скорпион
Несмотря на гололед и дождливую погоду, постарайтесь
больше времени проводить на свежем воздухе. Вам это необходимо для
здоровья.
Подарите этот
день для себя, съездите в магазин, в салон красоты –
порадуйте себя.
Козерог
Старые друзья могут помочь вам с работой. Не отказывайте от встреч, в скором будущем вам может
поступить хорошее предложение о работе.
Водолей
Трудолюбие и упорство дадут свои плоды, и вам предложат интересный проект. Не останавливаетесь на
достигнутом.
Рыбы
Злоупотребление зеленым змием может вас здорово подвести,
если потеряете чувство меры.
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