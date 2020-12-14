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Гороскоп на понедельник 14 декабря

Скоро вы сами заметите перемены, которые начнут происходить в душе и сознании. Хотя это не значит, что вы встретите нового партнера, если ваше сердце уже занято.

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

 Овен

Гороскоп на понедельник 14 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Дела на любовном фронте пойдут у вас вверх,  если вы свободны,  14  декабря хороший  день для  обретения своей половинке. Если у вас  есть постоянных  партнёр -  хороший день для романтического свидания и  внимания. Будьте позитивны и настраивайтесь на хорошее начало недели.

Телец

Если у вас день начинается с неприятностей,  отнеситесь к этому проще, как  обычному  испытанию или  тяжелому  началу  рабочей  недели. Если  вас ждут  неприятности  на  работе, постарайтесь проанализировать ситуацию и со временем выкрутить ситуацию в свою сторону.

 Близнецы

Если вам необходимо принять серьезное решение,  постарайтесь его отложить  до  лучших времен. Сегодня  не  лучший день для принятия важных решений.

 Рак

Старайтесь не  злоупотреблять алкоголем,  если у вас  что-то не получается. Подумайте о своем здоровье. Не стоит забывать, что во всем следует соблюдать меру.

Лев

Не показывайте свою правоту,  даже если уверены, что вы правы. Постарайтесь выслушать своего соперника, и принять решение позже хорошо  обдумав все риски  для вас.

 Дева

Не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто вас окружает.

Весы

Хороший  день  для  того, чтобы побыть  дома со своими родными. Также  в этот день, вы можете получить  предложение, которое изменит вашу жизнь.

Скорпион

Лучше принимать гостей у себя, нежели отправляться в гости самим. В этот период не исключена встреча, которая может изменить вашу жизнь к лучшему.

  Стрелец

Старайтесь не ссорится с близкими  людьми и даже ссора  на работе не принесет  ничего  хорошего. Хороший день для  текущей  работы.

 Козерог

Старайтесь побыть  дома, при возможности, и накопите силы. Ваше близкое окружение всегда вас поддержит и вы можете немного отдохнуть.

Водолей

Ставьте  планку, которую вы сможете поднять. Не стройке больших перспектив,  лучший день для спокойной обстановке.

Рыбы

Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их.

 Напомним, "Комментарии" писали, что 11 декабря звезды не рекомендуют  хвастаться  даже  самыми   незначительными успехами среди незнакомых  людей — вполне вероятно, что вы  услышите в ответ, как минимум равнодушие, а как максимум – осуждение.


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Источник: https://1plus1.ua/
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