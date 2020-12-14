Гороскоп на понедельник 14 декабря

Овен

ФОТО: Из открытых источников

Дела на любовном фронте пойдут у вас вверх, если вы свободны, 14 декабря хороший день для обретения своей половинке. Если у вас есть постоянных партнёр - хороший день для романтического свидания и внимания. Будьте позитивны и настраивайтесь на хорошее начало недели.

Телец

Если у вас день начинается с неприятностей, отнеситесь к этому проще, как обычному испытанию или тяжелому началу рабочей недели. Если вас ждут неприятности на работе, постарайтесь проанализировать ситуацию и со временем выкрутить ситуацию в свою сторону.

Близнецы

Если вам необходимо принять серьезное решение, постарайтесь его отложить до лучших времен. Сегодня не лучший день для принятия важных решений.

Рак

Старайтесь не злоупотреблять алкоголем, если у вас что-то не получается. Подумайте о своем здоровье. Не стоит забывать, что во всем следует соблюдать меру.

Лев

Не показывайте свою правоту, даже если уверены, что вы правы. Постарайтесь выслушать своего соперника, и принять решение позже хорошо обдумав все риски для вас.

Дева

Не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто вас окружает.

Весы

Хороший день для того, чтобы побыть дома со своими родными. Также в этот день, вы можете получить предложение, которое изменит вашу жизнь.

Скорпион

Лучше принимать гостей у себя, нежели отправляться в гости самим. В этот период не исключена встреча, которая может изменить вашу жизнь к лучшему.

Стрелец

Старайтесь не ссорится с близкими людьми и даже ссора на работе не принесет ничего хорошего. Хороший день для текущей работы.

Козерог

Старайтесь побыть дома, при возможности, и накопите силы. Ваше близкое окружение всегда вас поддержит и вы можете немного отдохнуть.

Водолей

Ставьте планку, которую вы сможете поднять. Не стройке больших перспектив, лучший день для спокойной обстановке.

Рыбы

Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их.

Напомним, "Комментарии" писали, что 11 декабря звезды не рекомендуют хвастаться даже самыми незначительными успехами среди незнакомых людей — вполне вероятно, что вы услышите в ответ, как минимум равнодушие, а как максимум – осуждение.

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