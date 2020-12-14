Гороскоп на понедельник 14 декабря

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МЕНЮ
Ольга Чародий
ФОТО: Из открытых источников
Дела на
любовном фронте пойдут у вас вверх, если
вы свободны, 14 декабря хороший день для
обретения своей половинке. Если у вас
есть постоянных партнёр - хороший день для романтического свидания и внимания. Будьте позитивны и настраивайтесь
на хорошее начало недели.
Телец
Если у вас
день начинается с неприятностей,
отнеситесь к этому проще, как
обычному испытанию или тяжелому
началу рабочей недели. Если
вас ждут неприятности на
работе, постарайтесь проанализировать ситуацию и со временем выкрутить
ситуацию в свою сторону.
Если вам
необходимо принять серьезное решение,
постарайтесь его отложить до лучших времен. Сегодня не
лучший день для принятия важных решений.
Старайтесь
не злоупотреблять алкоголем, если у вас
что-то не получается. Подумайте о своем здоровье. Не стоит забывать, что
во всем следует соблюдать меру.
Лев
Не
показывайте свою правоту, даже если
уверены, что вы правы. Постарайтесь выслушать своего соперника, и принять
решение позже хорошо обдумав все
риски для вас.
Не стоит
брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь
к тем, кто вас окружает.
Весы
Хороший день
для того, чтобы побыть дома со своими родными. Также в этот день, вы можете получить предложение, которое изменит вашу жизнь.
Скорпион
Лучше
принимать гостей у себя, нежели отправляться в гости самим. В этот период не
исключена встреча, которая может изменить вашу жизнь к лучшему.
Старайтесь
не ссорится с близкими людьми и даже
ссора на работе не принесет ничего
хорошего. Хороший день для
текущей работы.
Старайтесь
побыть дома, при возможности, и
накопите силы. Ваше близкое окружение
всегда вас поддержит и вы можете немного отдохнуть.
Водолей
Ставьте планку, которую вы сможете поднять. Не
стройке больших перспектив, лучший день для спокойной обстановке.
Рыбы
Не
исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою
очередь постарайтесь не подводить их.
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