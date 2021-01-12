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Гороскоп на вторник 12 января

Начальство может делать вам критические замечания и, возможно, заставит переделывать ранее выполненную работу. Во второй половине дня хорошо решать спорные имущественные вопросы

сегодня, 06:47
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на вторник 12 января для каждого знака Зодиака

Гороскоп на вторник 12 января

Фото: kolobok.ua

Овен

У вас  могут быть неприятности  на  работе,  ваше  руководство будет недовольно выполненными вами заданиями. Не расстраивайтесь. Если есть возможность остаться дома,  лучше побудьте.

Телец

Постарайтесь более четко планировать свое время и действия. Жизнь сама поставит вас в жесткие рамки, в которых придется жить.

Близнецы

Мелкие заботы  уйдут на второй  план,  нужно  будет  заниматься главными проблемами.

Рак

Старайтесь не тратить  деньги, сейчас это не самое лучшее время для вас. Хороший день для  начало профессиональной карьеры.

Лев

Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности. Хорошее время для  встреч  с дорогими для вас людьми.

Дева

Обычный день посвященный бытовой суете и мелким проблемам на работе.

Весы

Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите.

Скорпион

У вас сейчас подъем активной энергии,  вы можете придумать  новый  проект,  предложить  любимому человеку поехать  отдыхать в хорошую страну – все в ваших руках.

Стрелец

Не  беритесь  за работу, связанную с физическими нагрузками,  может пострадать здоровье. Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций, а это может спровоцировать конфликт.

Козерог

У вас могут  обостриться конфликты с вашими  родственниками,  старайтесь прислушиваться к их мнению. На работе – все хорошо.

Водолей

Хорошее время навести порядок в своей голове, присмотреться к друзьям, все ли  они  искренние и  желают вам добра.

Рыбы

Хорошее время для встречи со старыми друзьями – вы сможете получить от них интересную информацию.

Напомним, с какими недугами можно столкнуться и как их лечить, а также профилактикой каких заболеваний нужно заниматься на этой неделе – с 11 по 17 января 2021 года. 


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Источник: https://mixnews.lv/
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