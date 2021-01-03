Гороскоп на воскресенье 3 января

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Фото: kolobok.ua
Первая половина дня может вам показаться тяжелой: начинаются рабочие будни. Постарайтесь все проблемы максимально решить, может не обойтись не без помощи покровителя.
Телец
В этот день звезды рекомендуют вам усмирить амбиции, но и поддаваться на все просьбы окружающих тоже не стоит. В это день могут от вас ожидать ваши близкие чего-то – старайтесь держать баланс самим с собой.
Близнецы
Вы можете ссориться со своим любимым человеком. Старайтесь заниматься в этот день
только отдыхом.
Рак
Не лучший день
для начала отношения, старта
проекта или любого начинания. Подумайте еще
раз, чтобы потом не пожалеть о
содеянном.
Лев
Вам придется приспосабливаться к новым обстоятельствам.
На работе у вас может
быть смена руководства.
Дева
Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и
великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.
Весы
Если у вас были недавно конфликты со своим любимым человеком – все должно образумиться. Обратите внимание на своих детей: чем они заняты,
их друзья, окружение.
Скорпион
Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Стрелец
Не всегда
доверяйте холодному расчёту,
в первой половине дня могут быть
конфликты. Если все сгладится — может быть у вас останется неприятный осадок. Доверяйте своей интуиции касательно общения
с вашими друзьями.
Козерог
Не поддавайтесь на провокации. Ни на работе,
нив кругу родных и близких.
Водолей
О вас кто-то может сплетничать, чтобы пошатнуть вашу должность на работе. Будьте внимательны и не
принимайте все близко к сердцу.
Рыбы
Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. В этот день постарайтесь избежать конфликтных ситуаций.
Напомним, 31 декабря следует рассчитывать на то, что ваше обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола
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