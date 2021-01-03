Гороскоп на воскресенье 3 января для каждого знака Зодиака

Овен

Фото: kolobok.ua

Первая половина дня может вам показаться тяжелой: начинаются рабочие будни. Постарайтесь все проблемы максимально решить, может не обойтись не без помощи покровителя.

Телец

В этот день звезды рекомендуют вам усмирить амбиции, но и поддаваться на все просьбы окружающих тоже не стоит. В это день могут от вас ожидать ваши близкие чего-то – старайтесь держать баланс самим с собой.

Близнецы

Вы можете ссориться со своим любимым человеком. Старайтесь заниматься в этот день только отдыхом.

Рак

Не лучший день для начала отношения, старта проекта или любого начинания. Подумайте еще раз, чтобы потом не пожалеть о содеянном.

Лев

Вам придется приспосабливаться к новым обстоятельствам. На работе у вас может быть смена руководства.

Дева

Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Весы

Если у вас были недавно конфликты со своим любимым человеком – все должно образумиться. Обратите внимание на своих детей: чем они заняты, их друзья, окружение.

Скорпион

Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Стрелец

Не всегда доверяйте холодному расчёту, в первой половине дня могут быть конфликты. Если все сгладится — может быть у вас останется неприятный осадок. Доверяйте своей интуиции касательно общения с вашими друзьями.

Козерог

Не поддавайтесь на провокации. Ни на работе, нив кругу родных и близких.

Водолей

О вас кто-то может сплетничать, чтобы пошатнуть вашу должность на работе. Будьте внимательны и не принимайте все близко к сердцу.

Рыбы

Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. В этот день постарайтесь избежать конфликтных ситуаций.

Напомним, 31 декабря следует рассчитывать на то, что ваше обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола





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