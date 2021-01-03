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Гороскоп на воскресенье 3 января

Не исключены конфликты в семейных отношениях или в общении с партнером. Ложные обещания или неосмотрительные поступки приведут к слезам и обидам

сегодня, 06:25
Автор:

Ольга Чародий
Гороскоп на воскресенье 3 января для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп на воскресенье 3 января

Фото: kolobok.ua

Первая половина дня может вам показаться тяжелой:  начинаются  рабочие будни. Постарайтесь все проблемы  максимально решить, может не обойтись не без помощи покровителя.

Телец

В этот  день  звезды рекомендуют вам усмирить амбиции, но и поддаваться на все просьбы окружающих тоже  не стоит. В это день могут от вас ожидать ваши близкие чего-то – старайтесь держать  баланс  самим с собой.

Близнецы

Вы можете ссориться со своим любимым человеком. Старайтесь  заниматься в этот  день  только  отдыхом.

Рак

Не лучший  день для  начала отношения,  старта  проекта  или  любого начинания. Подумайте  еще  раз, чтобы  потом не пожалеть о содеянном.

Лев

Вам придется приспосабливаться к новым обстоятельствам. На  работе  у вас может  быть смена  руководства.

Дева

Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Весы

Если у вас были недавно конфликты со своим  любимым человеком – все должно  образумиться. Обратите внимание на своих  детей: чем они  заняты,  их  друзья,  окружение.

Скорпион

Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Стрелец

Не всегда  доверяйте  холодному  расчёту,  в первой половине  дня могут быть конфликты. Если все сгладится — может быть у вас останется неприятный  осадок. Доверяйте своей интуиции касательно общения с вашими  друзьями.

Козерог

Не поддавайтесь на провокации. Ни  на работе,  нив кругу  родных  и близких.

Водолей

О вас кто-то может сплетничать, чтобы пошатнуть вашу  должность на работе. Будьте внимательны и не принимайте все  близко к сердцу.

Рыбы

Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. В этот день постарайтесь избежать конфликтных ситуаций.

Напомним, 31 декабря следует рассчитывать на то, что ваше обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола



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Источник: https://mixnews.lv/
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