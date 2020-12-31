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Гороскоп на четверг 31 декабря

Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола

сегодня, 06:20
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на четверг 31 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на четверг 31 декабря

Фото: kolobok.ua

Овен

Звезды Овнам обещают новые любовные отношения, вы познакомитесь с интересным человеком. Не стесняйтесь и  действуйте. Желательно в этот  день много  не  пить,  но это в связи с праздником,  наверно это невозможно.

Телец

На вас могут с нападками и колкостями обращаться ваши  знакомые. Старайтесь не реагировать и в  этот  день настроиться на  позитивные моменты.

Близнецы

Может вашей семье  в течение  года  не хватало вашего внимания, постарайтесь объединить вокруг себя семью и настроится на  хороший год.

Рак

Постарайтесь оттянуться по полной. Поедьте с друзьями в  поездку, на  дачу, хорошо проведите время  и  забудьте  о плохих эмоциях.

Лев

Первую половину дня постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь спортом или просто сходите на прогулку в парк. Звезды предупреждают  о возможной денежной  потери, будьте  осторожны.

Дева

Вы получите много подарков,  от которых  ваши эмоции  заставят прыгать вас до потолка. Будьте  осторожны,  может так получиться что за какой-то подарок вас заставят расплачиваться.

Весы

Не упускайте  шанс, и укрепите еще больше свою семью. Однако звезды предупреждают, что сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Скорпион

Хороший день для  романтической любви, но звезды предупреждают. Женщинам-скорпионам с осторожностью лучше  воспринимать ухаживания от незнакомого  человека: пьяный угар может сыграть с вами плохую шутку. Мужчинам-скорпионам постараться не ссорится в этот  день со своими друзьями.

Стрелец

 В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности.

Козерог

В этот  день вам вернут  долг, или вы выиграете ценный денежный приз. В целом день пройдет на позитиве и в кругу близкой компании.

 Водолей

Звезды  не рекомендуют в этот  день начинать  новое дело или решится осваивать новую профессию. Подумайте хорошо: впереди праздники, время у вас еще есть.

Рыбы

Если сегодня на новогодней вечеринке вам предложат крупный контракт или выгодную сделку, соглашайтесь не раздумывая.

 Напомним, 30 декабря не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте.


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Источник: https://mixnews.lv/
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