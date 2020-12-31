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Ольга Чародий
Гороскоп
на четверг 31 декабря для каждого знака Зодиака
Фото: kolobok.ua
Овен
Звезды
Овнам обещают новые любовные отношения, вы познакомитесь с интересным
человеком. Не стесняйтесь и действуйте.
Желательно в этот день много не
пить, но это в связи с
праздником, наверно это невозможно.
Телец
На
вас могут с нападками и колкостями обращаться ваши знакомые. Старайтесь не реагировать и в этот
день настроиться на позитивные
моменты.
Близнецы
Может
вашей семье в течение года
не хватало вашего внимания, постарайтесь объединить вокруг себя семью и настроится
на хороший год.
Рак
Постарайтесь
оттянуться по полной. Поедьте с друзьями в
поездку, на дачу, хорошо
проведите время и забудьте
о плохих эмоциях.
Лев
Первую
половину дня постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе:
займитесь спортом или просто сходите на прогулку в парк. Звезды
предупреждают о возможной денежной потери, будьте осторожны.
Дева
Вы
получите много подарков, от которых ваши эмоции
заставят прыгать вас до потолка. Будьте
осторожны, может так получиться
что за какой-то подарок вас заставят расплачиваться.
Весы
Не
упускайте шанс, и укрепите еще больше
свою семью. Однако звезды предупреждают, что сегодня могут возникнуть серьезные
проблемы со здоровьем.
Скорпион
Хороший
день для романтической любви, но звезды
предупреждают. Женщинам-скорпионам с осторожностью лучше воспринимать ухаживания от незнакомого человека: пьяный угар может сыграть с вами
плохую шутку. Мужчинам-скорпионам постараться не ссорится в этот день со своими друзьями.
Стрелец
В этот день женщины смогут максимально
проявить все свои интеллектуальные и духовные способности.
Козерог
В
этот день вам вернут долг, или вы выиграете ценный денежный приз.
В целом день пройдет на позитиве и в кругу близкой компании.
Водолей
Звезды не рекомендуют в этот день начинать
новое дело или решится осваивать новую профессию. Подумайте хорошо:
впереди праздники, время у вас еще есть.
Рыбы
Если
сегодня на новогодней вечеринке вам предложат крупный контракт или выгодную
сделку, соглашайтесь не раздумывая.
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