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Гороскоп на воскресенье 27 декабря

В начале дня звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. Гораздо удачнее пройдёт этот день для тех, кто серьезно занимается духовными практиками и многое делает для того, чтобы добиться гармонии души и тела

сегодня, 06:05
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на воскресенье 27 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на воскресенье 27 декабря

фото: yum-yum.pw

Овен

Вам придется в этот день отстаивать свою точку зрения, постарайтесь доказать правоту, но не вступайте в конфликты.

Телец

Если у вас возникли проблемы, не стесняйтесь обращаться к своим друзьям. Вы сможете найти решение или посмотреть на проблему под  другим углом.

Близнецы

Недостаток энергии, который, возможно, вы будете чувствовать в ближайшее время, попробуйте восполнить уборкой в доме.

Рак

Покупки и бытовые вопросы поглотят ваше внимание на целый день. Уделите внимание семье.

Лев

Старайтесь избегать стрессов, они могут повлиять на  ваше здоровье сейчас и в будущем. Настройте себя на положительный  лад.

Дева

Будьте осторожны: риск получить травму. Также звезды советуют  не участвовать в проектах от  незнакомых  людей. Красивая картина предложения – не всегда реальна.

Весы

Возможны неожиданные и очень приятные события на любовном фронте, постарайтесь не сидеть дома.

  Скорпион

Возможно, вы будете склонны потратить крупные суммы денег на товары, которые вам совсем не нужны.

Стрелец

Помиритесь с близкими, если вы были в ссоре. Хороший день для примирения и совместному отдыху  на праздники.

Козерог

Если вам неприятны люди из вашего  окружения,  лучше с ними  не общаться. Берегите здоровье.

Водолей

Не давайте в долг сегодня,  навряд ли вам вернут  деньги даже в  следующем году.

Рыбы

Не отказывайте себе в удовольствии и побалуйте себя приятными покупками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой знак зодиака в 2021 году встретит свою любовь.




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Источник: https://mixnews.lv/
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