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Ольга Чародий
Гороскоп на воскресенье 27 декабря для каждого знака Зодиака
фото: yum-yum.pw
Овен
Вам придется в этот день отстаивать свою точку зрения,
постарайтесь доказать правоту, но не вступайте в конфликты.
Телец
Если у вас возникли проблемы, не стесняйтесь обращаться к
своим друзьям. Вы сможете найти решение или посмотреть на проблему под другим углом.
Близнецы
Недостаток энергии, который, возможно, вы будете чувствовать
в ближайшее время, попробуйте восполнить уборкой в доме.
Рак
Покупки и бытовые вопросы поглотят ваше внимание на целый
день. Уделите внимание семье.
Лев
Старайтесь избегать стрессов, они могут повлиять на ваше здоровье сейчас и в будущем. Настройте
себя на положительный лад.
Дева
Будьте осторожны: риск получить травму. Также звезды
советуют не участвовать в проектах
от незнакомых людей. Красивая картина предложения – не
всегда реальна.
Весы
Возможны неожиданные и очень приятные события на любовном
фронте, постарайтесь не сидеть дома.
Скорпион
Возможно, вы будете склонны потратить крупные суммы денег на
товары, которые вам совсем не нужны.
Стрелец
Помиритесь с близкими, если вы были в ссоре. Хороший день для
примирения и совместному отдыху на праздники.
Козерог
Если вам неприятны люди из вашего окружения,
лучше с ними не общаться.
Берегите здоровье.
Водолей
Не давайте в долг сегодня,
навряд ли вам вернут деньги даже
в следующем году.
Рыбы
Не отказывайте себе в удовольствии и побалуйте себя приятными покупками.
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