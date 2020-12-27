Гороскоп на воскресенье 27 декабря для каждого знака Зодиака

фото: yum-yum.pw

Овен

Вам придется в этот день отстаивать свою точку зрения, постарайтесь доказать правоту, но не вступайте в конфликты.

Телец

Если у вас возникли проблемы, не стесняйтесь обращаться к своим друзьям. Вы сможете найти решение или посмотреть на проблему под другим углом.

Близнецы

Недостаток энергии, который, возможно, вы будете чувствовать в ближайшее время, попробуйте восполнить уборкой в доме.

Рак

Покупки и бытовые вопросы поглотят ваше внимание на целый день. Уделите внимание семье.

Лев

Старайтесь избегать стрессов, они могут повлиять на ваше здоровье сейчас и в будущем. Настройте себя на положительный лад.

Дева

Будьте осторожны: риск получить травму. Также звезды советуют не участвовать в проектах от незнакомых людей. Красивая картина предложения – не всегда реальна.

Весы

Возможны неожиданные и очень приятные события на любовном фронте, постарайтесь не сидеть дома.

Скорпион

Возможно, вы будете склонны потратить крупные суммы денег на товары, которые вам совсем не нужны.

Стрелец

Помиритесь с близкими, если вы были в ссоре. Хороший день для примирения и совместному отдыху на праздники.

Козерог

Если вам неприятны люди из вашего окружения, лучше с ними не общаться. Берегите здоровье.

Водолей

Не давайте в долг сегодня, навряд ли вам вернут деньги даже в следующем году.

Рыбы

Не отказывайте себе в удовольствии и побалуйте себя приятными покупками.

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