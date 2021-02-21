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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на воскресенье 21 февраля
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Гороскоп на воскресенье 21 февраля

Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на воскресенье 21 февраля

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Вас могут втянуть  в скандал, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь не провокацию. Особенно, если зачинщик скандала на  вашей работе. Не принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте.

Телец

День не особо  хорош для принятия важный решений. В этот воскресный день звезды рекомендуют  больше времени провести  для себя и своей семьи. Запланируйте на сегодня отдых с детьми на свежем воздухе.

Близнецы

Если  вам понравился симпатичный человек  в одном из развлекательных  заведений,  не стоит  в этот  раз относиться к  этому серьезно. Нежелательные сексуальные связи могут привести к проблемам. Отдайте предпочтение вашим домашним делам, навестите своих забытых друзей или родственников.

Рак

Старайтесь уступить в скандале или в споре. Опасность этого дня – упрямство и отсутствие благоразумия. Сны могут быть вещими и скоро сбудутся.

Лев

Планируйте уже сегодня  предстоящую рабочую неделю. Все сложится в вашу пользу. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. 

Дева

Не запускайте сове здоровье. Если плохо себя чувствуйте,  не затягивайте  со  звонком к врачу. День отмечен снижением защитных сил организма. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Весы

Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. 

Скорпион

Несмотря на воскресный день, желательно сосредоточиться на конкретных делах и быть поактивнее. Используйте это время для учебы и поисков более эффективных методов самореализации. 

Стрелец

Постарайтесь запланировать дела на следующую неделю, которые были отложены до лучших времен. Хороший день для времяпровождения с детьми.

Козерог

Отличное время для отдыха и развлечений. Если вы давно хотели что-то купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте.

 Водолей

Сегодня вы не сможете объективно оценивать ситуацию, поэтому повремените с принятием важных решений.

Рыбы

Займитесь делами, отложенными в долгий ящик. По возможности проводите больше времени с близкими людьми. 

 Напомним, вас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес


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Источник: https://mixnews.lv/
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