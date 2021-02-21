Гороскоп на воскресенье 21 февраля

Овен

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Вас могут втянуть в скандал, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь не провокацию. Особенно, если зачинщик скандала на вашей работе. Не принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте.

Телец

День не особо хорош для принятия важный решений. В этот воскресный день звезды рекомендуют больше времени провести для себя и своей семьи. Запланируйте на сегодня отдых с детьми на свежем воздухе.

Близнецы

Если вам понравился симпатичный человек в одном из развлекательных заведений, не стоит в этот раз относиться к этому серьезно. Нежелательные сексуальные связи могут привести к проблемам. Отдайте предпочтение вашим домашним делам, навестите своих забытых друзей или родственников.

Рак

Старайтесь уступить в скандале или в споре. Опасность этого дня – упрямство и отсутствие благоразумия. Сны могут быть вещими и скоро сбудутся.

Лев

Планируйте уже сегодня предстоящую рабочую неделю. Все сложится в вашу пользу. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты.

Дева

Не запускайте сове здоровье. Если плохо себя чувствуйте, не затягивайте со звонком к врачу. День отмечен снижением защитных сил организма. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Весы

Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности.

Скорпион

Несмотря на воскресный день, желательно сосредоточиться на конкретных делах и быть поактивнее. Используйте это время для учебы и поисков более эффективных методов самореализации.

Стрелец

Постарайтесь запланировать дела на следующую неделю, которые были отложены до лучших времен. Хороший день для времяпровождения с детьми.

Козерог

Отличное время для отдыха и развлечений. Если вы давно хотели что-то купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте.

Водолей

Сегодня вы не сможете объективно оценивать ситуацию, поэтому повремените с принятием важных решений.

Рыбы

Займитесь делами, отложенными в долгий ящик. По возможности проводите больше времени с близкими людьми.

Напомним, в ас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!