Гороскоп на воскресенье 21 февраля

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп. Фото kolobok.ua
Вас могут втянуть в скандал, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь не провокацию. Особенно, если
зачинщик скандала на вашей работе. Не
принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте.
Телец
День не особо хорош для принятия важный решений. В этот
воскресный день звезды рекомендуют
больше времени провести для себя
и своей семьи. Запланируйте на сегодня отдых с детьми на свежем воздухе.
Близнецы
Если вам понравился симпатичный человек в одном из развлекательных заведений,
не стоит в этот раз относиться к этому серьезно. Нежелательные сексуальные
связи могут привести к проблемам. Отдайте предпочтение вашим домашним делам,
навестите своих забытых друзей или родственников.
Рак
Старайтесь уступить в
скандале или в споре. Опасность этого дня – упрямство и отсутствие
благоразумия. Сны могут быть вещими и скоро сбудутся.
Лев
Планируйте уже
сегодня предстоящую рабочую неделю. Все
сложится в вашу пользу. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в
корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты.
Дева
Не запускайте сове
здоровье. Если плохо себя чувствуйте, не
затягивайте со звонком к врачу. День отмечен снижением
защитных сил организма. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.
Весы
Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений,
нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности.
Скорпион
Несмотря на воскресный день, желательно сосредоточиться на
конкретных делах и быть поактивнее. Используйте это время для учебы и поисков
более эффективных методов самореализации.
Стрелец
Постарайтесь запланировать дела на следующую неделю, которые
были отложены до лучших времен. Хороший день для времяпровождения с детьми.
Козерог
Отличное время для отдыха и развлечений. Если вы давно хотели
что-то купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте.
Водолей
Сегодня вы не сможете объективно оценивать ситуацию, поэтому
повремените с принятием важных решений.
Рыбы
Займитесь делами, отложенными в долгий ящик. По возможности
проводите больше времени с близкими людьми.
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