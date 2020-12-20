kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.12.2020

BTC/USD

23173.25

ETH/USD

643.31

LTC/USD

116.97

НБУ 20.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на воскресенье 20 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на воскресенье 20 декабря

Ближайший день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу

сегодня, 05:42
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на воскресенье 20 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Не проявляйте  эмоции с незнакомыми  людьми,  вы можете  доставить  им удовольствие  показать  свою  незащищенность. Если вы  не хотите  падать  ликов  в грязь,  старайтесь сдерживать  себя.

 Телец

День  благополучный, если вы  не будете ссориться со своими друзьями,  родственниками,  не  будете  стараться обязательно выяснить со всеми  отношения. С  любимым человеком, наоборот, наступит  тишина и  благополучие.

 Близнецы

Хороший день для любви, знакомства, отношений. Не бойтесь  отвечать взаимностью человеку, который вам понравился.

 Рак

Хороший  день для планирования бизнеса или написания медиа плана нового проекта. День также  неплох для воскресных  знакомств.

 Лев

Может быть тяжелым днем для вас: недруги постараются вас обмануть, не давайте  эмоциям взять над ваши вверх.

Дева

Постарайтесь не пить сегодня в компании, где вы можете вступить  спор, рукоприкладство и ссоры ничем не  закончатся  хорошо. Держите себя в  руках и настраивайтесь на рабочую  неделю.

 Весы

Если вы стали в центре внимание,  остерегайтесь  неверных  шагов.

Скорпион

Постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить.

 Стрелец

Сегодня  бытовые хлопоты  могут отнять все ваше время.

 Козерог

Посмотрите внимательно по сторонам: может возле вас  человек, который подарит вам любовь и откроет ваше сердце.

 Водолей

Не  давайте  ненужных обещаний, вы можете  их просто  не выполнить.  Займитесь собой и постарайтесь  сегодня  не употреблять алкоголь

Рыбы

 Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, гороскоп на четверг, 17 декабря. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ