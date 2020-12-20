Гороскоп на воскресенье 20 декабря

Овен

ФОТО: Из открытых источников

Не проявляйте эмоции с незнакомыми людьми, вы можете доставить им удовольствие показать свою незащищенность. Если вы не хотите падать ликов в грязь, старайтесь сдерживать себя.

Телец

День благополучный, если вы не будете ссориться со своими друзьями, родственниками, не будете стараться обязательно выяснить со всеми отношения. С любимым человеком, наоборот, наступит тишина и благополучие.

Близнецы

Хороший день для любви, знакомства, отношений. Не бойтесь отвечать взаимностью человеку, который вам понравился.

Рак

Хороший день для планирования бизнеса или написания медиа плана нового проекта. День также неплох для воскресных знакомств.

Лев

Может быть тяжелым днем для вас: недруги постараются вас обмануть, не давайте эмоциям взять над ваши вверх.

Дева



Постарайтесь не пить сегодня в компании, где вы можете вступить спор, рукоприкладство и ссоры ничем не закончатся хорошо. Держите себя в руках и настраивайтесь на рабочую неделю.

Весы

Если вы стали в центре внимание, остерегайтесь неверных шагов.

Скорпион

Постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить.

Стрелец

Сегодня бытовые хлопоты могут отнять все ваше время.

Козерог

Посмотрите внимательно по сторонам: может возле вас человек, который подарит вам любовь и откроет ваше сердце.

Водолей

Не давайте ненужных обещаний, вы можете их просто не выполнить. Займитесь собой и постарайтесь сегодня не употреблять алкоголь

Рыбы



Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, гороскоп на четверг, 17 декабря.





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