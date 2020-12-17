kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

21775.21

ETH/USD

637.90

LTC/USD

91.63

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.13

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на четверг 17 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на четверг 17 декабря

Сейчас вы будете полны энтузиазма. Единственным препятствием могут оказаться палки в колесах, вставляемые руководящими лицами. Постарайтесь не обращать на это внимания

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на четверг 17 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Займитесь своим здоровьем. В  работе особых перемен не получится, если вы хотите финансовых бонусов, сегодня не самый лучший день просит  денег у начальства.

Телец

Не ревнуйте, даже если есть причины, по вашему мнению. Уделите время  текущим рабочим моментам.

 Близнецы

Старайтесь не лезть на рожон со своей второй половинкой. В работе будет стабильно. Если ваши недруги попытаются вставить палки в колеса, старайтесь погасить скандал.

Рак

Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. 

Лев

У вас появится много энергии и вам покажется, что вы можете свернуть горы. Будьте осторожны, завистники рядом. Не всегда можно рассказывать и  делится о  ближайших планах. Звезды рекомендуют вам быть  осторожней со своим окружением.

Дева

Хороший  день для  деловых планов, подведение итогов года на  работе.

Весы

Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение. Избегайте конфликтов с окружающими людьми.

Скорпион

Ваша половинка может доставить  вам много хлопот, не унижайтесь лишний раз. Если вы так сильно любите, все равно, постарайтесь, не открывать сердце.

Стрелец

Текущие дела  заставят вам решать дела,  вы  будете поглощены  мелкими, но важными для семьи заботами.

Козерог

Возможно, вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Но вы получите удовольствие.

Водолей

Не давайте  ненужных обещаний, вас могут поймать за язык ваши конкуренты.  День насыщенный в плане работы.

Рыбы

Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. 

 Напомним, "Комментарии" писали, что интересный период в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь. 

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ