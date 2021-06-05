Гороскоп на субботу, 5 июня, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

День откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий – успех принесут только индивидуальные занятия.

Телец

День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно. Возникшие проблемы заставят искать компромисс между желаниями и долгом. Избегайте повышенного тона в общении с детьми.

Близнецы

Увлеченная работа или деятельность, требующая большого физического напряжения, может основательно подорвать ваши силы, а стремление добиться успеха – негативно сказаться на самочувствии.

Рак

Вероятно, из-за неблагоприятного расположения планет вас ожидают ошибки в поведении или просчеты в работе. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшейся ситуации.

Лев

День обещает быть благоприятным. Успешны торговая деятельность, рискованные предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений.

Дева

День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки.

Весы

Сегодня вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми, которые закончатся не в вашу пользу. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

Скорпион

Напряженный день. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач

Стрелец

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или общественные организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице.

Козерог

Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Неблагосклонное расположение звезд предупреждает о вероятных финансовых потерях или об ухудшении самочувствия. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками.

Водолей

Сегодня не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Возможно, вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые затраты. Неблагоприятны супружеские отношения – конфликты могут возникнуть даже в стабильных парах.

Рыбы

Вероятны событие или новость, которая благотворно повлияет на ваши дела. Не исключено, что новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы или вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие денежные доходы.

Напомним, возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений – не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка положения только осложнят ситуацию.

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