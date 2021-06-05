Гороскоп на субботу, 5 июня, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
День откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения,
однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных
действий – успех принесут только индивидуальные занятия.
Телец
День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно. Возникшие
проблемы заставят искать компромисс между желаниями и долгом. Избегайте
повышенного тона в общении с детьми.
Близнецы
Увлеченная работа или деятельность, требующая большого физического
напряжения, может основательно подорвать ваши силы, а стремление добиться
успеха – негативно сказаться на самочувствии.
Рак
Вероятно, из-за неблагоприятного расположения планет вас ожидают ошибки в
поведении или просчеты в работе. Возможны резкие и внезапные перепады в
настроении, проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами. Вам
придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшейся
ситуации.
Лев
День обещает быть благоприятным. Успешны торговая деятельность, рискованные
предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными
людьми. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых
отношений.
Дева
День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. В этот день
звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой
стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести
убытки.
Весы
Сегодня вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними
людьми, которые закончатся не в вашу пользу. Ни в коем случае не занимайтесь
сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые
силы.
Скорпион
Напряженный день. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные
действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному
рассмотрению своих жизненных успехов и неудач
Стрелец
Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в
государственные учреждения или общественные организации. Сегодня вы вполне
можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по
служебной лестнице.
Козерог
Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние
соблазнам, ограничение контактов. Неблагосклонное расположение звезд
предупреждает о вероятных финансовых потерях или об ухудшении самочувствия. Не
рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками.
Водолей
Сегодня не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Возможно, вас
настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых
потребуется значительное время или финансовые затраты. Неблагоприятны
супружеские отношения – конфликты могут возникнуть даже в стабильных парах.
Рыбы
Вероятны событие или новость, которая благотворно повлияет на ваши дела. Не
исключено, что новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы
или вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие
денежные доходы.
Напомним, возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений – не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка положения только осложнят ситуацию.
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