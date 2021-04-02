Гороскоп на пятницу 2 апреля для каждого знака Зодиака

Овен

Сегодня хорош день сосредоточится на духовных проблемах. Для реализации поставленных задач понадобятся покой, терпение и трезвый расчет.

Телец

У Тельцов сегодня ожидается напряженный день. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Сохраняйте выдержку и хладнокровие.

Близнецы

Благоприятный период для восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким. Могут быть мелкие неприятности связанные с рабо той.

Рак

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы. Просчитывайте каждый свой шаг, чтобы не попасть впросак. Если вы за рулем, будь-те осторожны на дороге.

Лев

Гороскоп на сегодня предвещает успех в любовных делах и улучшение обстановки в семье, если вы сможете обойти скрытые ловушки.

Дева

Вероятно, что некоторые упущения, просчеты или ошибки заставят вас окунуться с головой в работу, которая потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем.

Весы

Этот день благоприятен для восстановления дружеских отношений. Будьте готовы к неожиданным встречам с давними друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений, не нужно ставить перед собой глобальные задачи, так как вас ждет обман или разочарование.

Скорпион

Ваш успех будет напрямую зависеть от умения анализировать ситуацию и вовремя предпринимать важные действия. Благодаря деловой активности и ответственности вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте.

Стрелец

Стрельцам сегодня не рекомендуется делать крупные покупки, заключать договоры, браки, подписывать важные документы. Первая половина дня неблагоприятна из-за вашей возможной несобранности или растерянности.

Козерог

Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Вероятны потери. Если вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег. Велика вероятность краж, пожара или несчастного случая. Будьте особенно внимательны к своим детям.

Водолей

День будет благоприятен для деловой и творческой активности. Возможно, что вы не встретите никаких препятствий. Неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Можно на время забыть про ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Рыбы

Придерживайтесь характерного для вас некоторого отстранения от окружающих. Никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми.

Напомним, все знаки зодиака имеют свои особенности и черты, которые определяют чью-то личность. И наверняка каждому хотелось бы начать день, зная, что его ждет. Чтобы узнать, насколько удачным будет для вас сегодняшний день – читайте дальше.

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