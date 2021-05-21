Гороскоп на пятницу, 21 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Способность к импровизации позволит сегодня Овнам завести новые знакомства или установить необходимые связи. Решительность и непреклонность могут войти в противоречие с лояльностью к власти, что заставит искать компромиссы. Сон следует истолковывать наоборот.

Телец

Вероятно, мужчины-Тельцы получат заманчивое предложение, однако выгода окажется иллюзорной. Возможно ухудшение семейных отношений. Будьте внимательны к своим любимым. Женщины-Тельцы смогут победить в себе страх и сомнение, однако не следует идти к цели окольными тропами.

Близнецы

Большинство представителей данного знака будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Крупные покупки могут быть удачными.

Рак

Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию.

Лев

Благоприятное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. Женщины-Львы способны вскружить голову кому угодно, однако повышенная требовательность и капризность могут явиться препятствием для продолжения отношений с партнером.

Дева

Сегодня избегайте коллективной работы, не принимайте участие в совместных проектах и заключении коммерческих сделок: ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии – вероятны финансовые потери.

Весы

Активность Весов сегодня заметно снизится. Ссоры и взаимные обиды могут развести вас с партнером по разные стороны баррикад. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму.

Скорпион

Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Дело может закончиться крупным скандалом, так что подумайте о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать

Стрелец

Неожиданное известие нарушит душевное равновесие или осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуется немало красноречия и убедительности.

Козерог

Звезды сулят женщинам-Козерогам успех в поиске дополнительных источников дохода или переход к новым видам деятельности. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни может заставить мужчин-Козерогов искать новые знакомства или впечатления, что в будущем создаст множество проблем.

Водолей

Благоприятный день. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на профессиональной деятельности, на отношении к вам начальства.

Рыбы

Вероятно, сегодня вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Умение сыграть любую роль и привлечь нужных людей к выполнению своих задач обеспечит признание и успех.

Напоминаю, г ороскоп на грядущее лето обещает некоторым знакам Зодиака много успеха. Читайте и узнайте, кто из этих счастливчиков.

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