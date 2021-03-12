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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на пятницу 12 марта для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на пятницу 12 марта для каждого знака Зодиака

Многие будут рады погрузиться в новую интересную, захватывающую работу. Необходимо только рассчитать силы

сегодня, 05:50
Автор:

Ольга Чародий
Гороскоп на пятницу 12 марта для каждого знака Зодиака

 Овен

Гороскоп на пятницу 12 марта для каждого знака Зодиака

Гороскоп. Фото kolobok.ua

День неблагоприятный для любого рода контактов. Не стоит назначать на этот день деловые встречи или приглашать гостей. Не исключено, что ваши действия будут носить непредсказуемый, импульсивный характер.

Телец

У одиноких Тельцов будет шанс необычной встречи, которая изменит стиль жизни, но эти отношения вряд ли закончатся браком. Супружеские пары будут переживать сложный период проверки отношений на прочность.

Близнецы

Многие представители данного знака будут помогать ближним и сами получать кредиты, спонсорскую помощь, поддержку родственников.

Рак

Сегодня перед мужчинами-Раками могут открыться новые перспективы на трудовом поприще. Многие будут рады погрузиться в новую интересную, захватывающую работу. Необходимо только рассчитать силы.

Лев

Этот день благоприятен для реорганизации дела, перестановки кадров. Львы-начальники рискуют при этом испортить отношения с подчиненными. Напряженность может сохраниться надолго.

Дева

Этот день запомнится многим Девам как день разочарования и крушения надежд. Вероятно, поиски работы окажутся безуспешными. Избранники откроют такие черты характера, о которых вы, ослепленные чувствами, и не подозревали. 

Весы

Этот день характеризует падение жизненного уровня. Вероятны денежные траты, связанные с воспитанием и обучением детей, лечением родственников старшего поколения. В личной жизни тоже могут быть неприятности.

Скорпион

Вам сегодня нельзя давать клятвы и обещания. Обязательно завершите начатые дела. Контролируйте свои эмоции, следите за тем, чтобы никого не оскорбить. 

Стрелец

Вероятно, события общественной жизни не раз поставят вас в тупик, вынуждая подчиняться изжившим себя традициям и законам. Не стоит идти на сделку с совестью.

Козерог

День характеризуется ослаблением защитных сил организма. Здоровье многих Козерогов будет нуждаться в укреплении. Рекомендуется избегать перегрузок.

Водолей

Деловая поездка не принесет удовлетворения и пользы. Не исключено появление на вашем пути множества мелких неприятностей, которые могут довести вас до отчаяния.

Рыбы

Сегодня Рыбы окажутся под покровительством высших сил. Благоприятна деятельность, связанная с недвижимостью, милосердием и спонсорской помощью. Возможна деловая поездка.

 Напомним, радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину.


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Источник: https://mixnews.lv/
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