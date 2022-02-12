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Гороскоп на субботу, 12 февраля, для каждого знака Зодиака

Вторая половина дня вполне удачна — возникающие проблемы благополучно разрешатся, профессиональные успехи идут по нарастающей, что самым благоприятным образом скажется и на финансовом положении

сегодня, 07:39
Автор:

Ольга Чародий
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Овен

Гороскоп на субботу, 12 февраля, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Неприятности вероятны у тех, кто не может похвастаться красивой фигурой. Отчаявшиеся представительницы этого знака будут готовы на крайности. Ни к чему увлекаться сложными экзотическими диетами. Для того чтобы быстро обрести форму, достаточно устроить себе несколько разгрузочных дней.


Телец

Звезды будут настроены к вам благожелательней, чем обычно, горизонты расширятся, возможностей проявить себя и достичь желаемого станет больше. Если вы пребывали в растерянности, не зная, что делать, то сейчас судьба непременно предложит вам самые заманчивые перспективы. Не упустите свой шанс!


Близнецы

Сегодня многим Близнецам представится случай перейти от слов к делу. Если вы уже думали о том, что пора бы что-то предпринять, то сегодня можете окончательно решать, в какой области нужно действовать.


Рак

Ракам-спортсменам этот день сулит множество лавровых венков: вас ждут блестящие победы, высокие награды и оглушительные аплодисменты. Удача будет сопутствовать тем, у кого развито чувство спортивного соперничества, кто способен к работе над собой и самопожертвованию.



Лев

Сегодня Львы могут проявить благородство, силу, обостренное чувство собственного достоинства. Их честолюбие может выразиться в стремлении возглавить любое дело. Слава и признание для них важнее, чем деньги и удобства. Требуя многого от окружающих, отдавайте взамен и щедро делитесь всем, что у вас есть.



Дева

Девам предстоит пережить непростой, достаточно противоречивый день. Скорее всего придется много работать, а вот результаты ваших усилий окажутся несколько беднее, чем ожидалось. Не стоит сейчас рассчитывать на справедливое награждение — ни моральное, ни материальное. Просто работайте и знайте, рано или поздно награда найдет героя.


Весы

Вторая половина дня вполне удачна — возникающие проблемы благополучно разрешатся, профессиональные успехи идут по нарастающей, что самым благоприятным образом скажется и на финансовом положении. Не ждите указаний, берите инициативу в свои руки.


Скорпион

Вас ждет довольно активный и достаточно напряженный день. Он позволит не только закрепить профессиональные успехи предыдущего периода, но и несколько изменить вид и направление деятельности, стать более заметной фигурой в обществе. Желательно использовать накопленные средства, налаженные связи и личное обаяние для устройства личной жизни.


Стрелец

День символизирует непримиримость, вражду. Влюбленные "со стажем" переживут немало неприятных минут, нестабильные союзы могут подвергнуться пересмотру. Нежелательно в этот день встречаться, много разговаривать, а тем более что-то решать. На время отстранитесь от всех проблем.


Козерог

Вероятно, что Козероги, имеющие собственный бизнес, получат ряд интересных предложений от партнеров из других регионов страны или из-за рубежа. Впоследствии это может вывести дело на более высокий уровень. Оговаривая условия будущего сотрудничества, необходимо быть крайне внимательными к бумагам и документам, так как в противном случае из-за них могут возникнуть проблемы.


Водолей

День символизирует смирение, подчинение, порядок. Могут возникнуть ситуации, в которых интересы близких людей будут находиться в разных плоскостях. Вероятно непонимание, стремление подчинить всех своей воле. Семейным Водолеям астролог может посоветовать не "давить" на своих близких, ибо отпор скорее всего будет вполне достойным, а ссоры только поспособствуют дальнейшему охлаждению отношений.


Рыбы

Многие Рыбы сегодня получат неплохую возможность развивать свою деятельность за рубежом, и в связи с этим возможны переезд или длительная поездка. Если вы возьмете с собой в поездку близкого человека, то, возможно, сможете соединить полезное с приятным.


Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 7 – 13 февраля 2022 года! Новая неделя февраля станет очень насыщенной и приятной для большинства знаков Зодиака, а у кого-то ожидаются ощутимые улучшения в личной жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!




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Источник: https://mixnews.lv/
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