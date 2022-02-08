Гороскоп на эту неделю 7 – 13 февраля 2022: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 7 – 13 февраля 2022 года! Новая неделя февраля станет очень насыщенной и приятной для большинства знаков Зодиака, а у кого-то ожидаются ощутимые улучшения в личной жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овнов ожидает легкая и спокойная неделя, когда удастся добавить в свою жизнь больше полезных привычек, а также уделить время тому, что доставляет радость. Постарайтесь восстановить душевное равновесие и не раздражаться из-за вещей, на которые у вас нет влияния. Судьба подкинет вам немало приятных сюрпризов.

Телец



Тельцам в новой неделе следует сконцентрироваться на своих основных целях, не поддаваясь лени. Чем больше сейчас вы приложите усилия, тем ярче будет результат. Так что отложите на другое время меланхолические настроения. Но не отказывайтесь от отдыха, который также важен для продуктивности.



Близнецы



У Близнецов наступает очень благоприятный период для принятия решений, поэтому лучше не переносить это в другое время. Конечно, обдумать и спрогнозировать ход событий следует в любом случае. Сейчас вам удастся выйти на новый уровень в рабочей сфере и не сбавляйте обороты. Удача на вашей стороне.



Рак



Новая неделя романтического месяца года отметится у Раков улучшениями в личной жизни. Поэтому пора найти в своем плотном графике немного времени на свидание и внимание к близким людям. Также наступает тот период, когда Раки будут заниматься самоанализом, но очень важно не превращать его в самокритику.



Лев



Львы могут рассчитывать на то, что в новой неделе удача станет их партнершей во всех областях жизни. Поэтому можно браться за новые проекты, а также меньше волноваться, если что-то идет не по плану. Поэтому сохраняйте спокойствие, наслаждайтесь тем, что у вас есть и не бойтесь двигаться вперед.



Дева



Девам астрологи рекомендуют сейчас уделить как можно больше внимания и времени именно своей персоне. Пусть на вашу помощь и доброту рассчитывают только ближайшие, а вот с другими лучше не иметь дел, которые не принесут вам пользы. Расставляйте приоритеты правильно.



Весы



Весам в новой неделе следует отфильтровать свои информационное поле, чтобы не вызвать у себя тревожные мысли. В остальном же станет гораздо легче выражать свои желания, а также двигаться к поставленным целям. Ваша производительность ощутимо возрастет, но не загоняйте себя чрезмерной активностью.



Скорпион



Скорпионы наконец-то смогут отпустить большинство негатива, так долго заставлявшего их держаться на месте. Настало время, когда в жизни прибавится радости, счастья и стремлений. Позвольте себе больше улыбаться, делиться теплом с близкими и не терять свой солнечный задор.



Стрелец



Стрельцам сейчас лучше прекратить перекладывать на кого ответственность, чтобы потом не столкнуться с не очень приятными последствиями. Вы способны на невероятное, когда полностью сосредоточены и не пытаетесь никому ничего доказывать. Включайте максимальную производительность и не останавливайтесь.



Козерог



Козерогам в феврале лучше избегать людей, которые отнимают у них энергию и силы. Токсическое окружение может загнать вас в далеко не самое приятное состояние, поэтому постарайтесь общаться только с вдохновляющими и понимающими вас. Пора отстаивать персональные границы.



Водолей



Водолеям сейчас очень важно забыть о своей любви драматизировать, ведь лучше поддерживать со всеми доброжелательные и приятные отношения. Это поможет избежать лишних споров и конфликтов, которые могут сказаться на вашей мотивации. Поэтому поддерживайте равновесие.



Рыбы



Рыбам не лишним будет разобраться с домашними делами и давно наскученными мыслями. Посвятите время порядку не только вокруг, но и внутри. Попытайтесь проанализировать, почему что-то не удается, а также что вы можете сделать с этим. И помните, что вы отличный человек.

Например, год Водяного Тигра – идеальное время для поиска второй половинки. Любовный гороскоп на 2022 год расскажет, чего ожидать знакам от отношений, какие изменения будут у них впереди и какие сюрпризы судьбы можно рассчитывать в новом году.



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