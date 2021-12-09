Гороскоп на среду, 9 декабря, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что вас кто-то будет веселить или выполнять ваши обязанности. У любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Но ваши интересы этим ущемлены не будут.

Телец

В ближайшее время на работе вы можете оказаться между двумя огнями. Поэтому постарайтесь заранее обмыслить пути отступления либо тактику, чтоб избежать такового положения. Зато смело можете рассчитывать на помощь близкого человека. Данный день располагает к гармоническим отношениям в семье.

Близнецы

Подходящее время для самовыражения. Только не пытайтесь утверждаться за счет близких и любимых людей. В ближайшее время стоит воздержаться от крупных приобретений, так как может оказаться, что вам не подходит то, что купили. И это послужит поводом для огорчений.

Рак

Если вы решили, что для полного счастья вам не хватает только любви, то именно на этот день следует отправиться в погоню за счастливьем. Причём найти его вы можете в самом необычном месте. А представители этого знака, в чьем сердце любовь поселилась давно, тоже не окажутся обделенными. На вашу долю выпадет немало приятных эмоций.

Лев

Сейчас идет благоприятный период, в особенности для предпринимательской деятельности. Главное, не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, никаких серьезных последствий за этим не последует.

Дева

Сейчас идет время действий. Чем больше на данном этапе вы поработаете. Тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем. То же относится и к взаимоотношениям с близким человеком. Дарите тепло и заботу, и вы получите в ответ заряд положительных эмоций. А одинокие представители этого знака могут встретить новую любовь.

Весы

Негативных событий, которые могут испортить настроение, не возникнут. Постарайтесь наполнить свою жизнь приятными впечатлениями и положительными эмоциями. Кому-то поднимет настроение, а кому-то придется по душе шопинг.

Скорпион

Можно заняться важными делами. Может быть, сейчас стоит посидеть с сотрудниками в неофициальной обстановке. Наверняка разговоры касаются работы, и если вы сумеете правильно воспользоваться обстановкой, то положительные изменения в профессиональном поприще вам гарантированы.

Стрелец

Хороший день, так что стройте грандиозные планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. На пользу пойдет любая смена обстановки. Вас ждут приятные встречи, замечательный отдых в хорошей компании. Есть возможность новых романтических увлечений.

Козерог

Хотя этот день и окажется наполненным суетой, нельзя сказать, что он будет пуст. Вы попутно с мелкими проблемами, успеете решить и важные вопросы. Единственное, с кем сейчас не следует вести переговоры, так это с начальством. Лучше, если каждый будет заниматься своим делом и ваши пути не пересекутся.

Водолей

Вполне возможно, что на вас ждут перемены в профессиональной сфере деятельности. Начинайте готовить почву для этого и собирать нужную информацию. В любовных делах на данном этапе у вас может открыться второе дыхание. А кое-кто обретет свою любовь.

Рыбы

Сейчас на жизненном пути вас может ждать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как вы справитесь с этим. Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете. Именно они в данный момент способны смешать ваши карты.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 6 – 12 декабря 2021 года! Новая неделя декабря принесет большинству знаков Зодиака действительно праздничное настроение, а также подарит возможность поделиться своими чувствами с близкими, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы.

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