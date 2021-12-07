Гороскоп на эту неделю 6 – 12 декабря 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 6 – 12 декабря 2021 года! Новая неделя декабря принесет большинству знаков Зодиака действительно праздничное настроение, а также подарит возможность поделиться своими чувствами с близкими, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен



Овны на этой неделе поразят производительность и уровень энергии, поэтому не лишним будет распланировать свое время. Это позволит не только выполнить все дела, но отдохнуть и не терять вдохновение. Все будет прекрасно, так что не сомневайтесь в себе.

Телец



Тельцам зима принесет немало новых впечатлений и готовьтесь к порции ярких эмоций. И старайтесь обращать внимание на хорошее, ведь вы очень часто не замечаете всего хорошего, что есть вокруг. Возможно, не все будет по плану, но результат точно будет лучше.

Близнецы



Близнецам в этот период декабря может наконец-то выйти за пределы границ. Очень позитивная и успешная неделя во всех значениях. Возможно повышение, улучшение отношений и открытие новых горизонтов. Поэтому боритесь с ленью, ведь они мешают вам двигаться вперед.

Рак



Ракам астрологи советуют на этой неделе совмещать полезное с приятным. Когда вы вкладываете столько сил в определенные дела, вы должны получать от этого удовольствие. Или хотя бы тешить себя чем-нибудь хорошим самостоятельно. Пора позаботиться и о себе.



Лев



Львам следует настроиться на солнечную волну, хотя неделя может быть достаточно облачной. Но правильное настроение поможет избавиться от хандры и не расстраиваться по пустякам. К тому же, в хорошем настроении вы способны обращать горы!



Дева



Астрологи советуют Девам сейчас не демонстрировать свое эго и не пытаться доказать всем, какие они замечательные. Лучше направить эти силы на работу и отношения. Над последним следует поработать особенно внимательно. Не бойтесь делиться чувствами.



Весы



Весам нужно на этой неделе сосредоточить внимание на том, чтобы максимально улучшить свою жизнь. Год подходит к концу, так что вскоре придется подводить итоги. Все ли вас устраивает? Пора действовать, если хотите большего.

Скорпион



Скорпионам следует упомянуть о покладистости и заботе. Очень хорошая неделя для налаживания отношений. Выделите немного свободного времени, чтобы провести его с родными и поделиться с ними теплом. Также пора подготовить подарки для праздников.



Стрелец



Стрельцам не лишним будет прислушиваться к действительно хорошим советам, ведь эта неделя будет незаурядной для них. Многие перспективы, замечательные результаты и нравы почти во всех сферах жизни. Поэтому не отказывайтесь от успеха, потому что он уже совсем рядом.



Козерог



Козерогам принесет успех на этой неделе неожиданная вещь, а именно доброжелательность. Иногда вы бываете слишком суровыми к себе и другим, что может приводить к неприятным ситуациям. Поэтому направьте свою энергию на то, чтобы делиться добром и однозначно к вам вернется.



Водолей



Водолеи в новой неделе будут вспоминать правила кармы, и пора больше отдавать хорошего. Также не лишним будет избегать людей, после которых вы чувствуете себя бессильными и грустными. Ваш потенциал настолько высок, что ни одна критика не должна заставлять сомневаться.



Рыбы



У Рыб ощутимо улучшится ситуация в финансовой сфере. Но это не причина игнорировать личную жизнь. Возможно, пора открыться тем, кто всегда готов вас поддержать. Если что-то вас действительно беспокоит, то не стоит держать это в себе.

Напомним, конец осени и старт зимы кажется достаточно насыщенным для большинства знаков Зодиака, но всем удастся получить немало положительных эмоций.

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