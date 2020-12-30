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Ольга Чародий
Гороскоп на среду 30 декабря для каждого знака Зодиака
Фото: kolobok.ua
Овен
Не портите
отношения с руководством накануне
новогодних праздников. Старайтесь не ссориться также с любимым человек.
Телец
Любая смена обстановки придет вам на пользу, у вас будет
хорошее настроение, у вас все будет
получаться. Старайтесь сохранить настрой
до начала следующего
года.
Близнецы
Этот день подарит вам много приятных сюрпризов, встречи с
друзьями. В работе старайтесь не форсировать события.
Рак
Чем больше на данном этапе вы заложите в какое-либо дело, тем
большую получите отдачу уже в ближайшем будущем.
Лев
Тяга к знаниям, которые у вас появились в конце года, может
принести свои плоды. Не вмешивайтесь в
чужие споры и скандалы, можете позже
пострадать.
Дева
У вас много работы, от которых вы не сможете отмахнуться, несмотря
на новогодние праздники.
Весы
На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на
данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела.
Скорпион
Звезды рекомендуют умерить амбиции и не конфликтовать с вашим
окружением. Если вы на работе, старайтесь не ссорится с
руководством. Ничем хорошим не закончится.
Стрелец
Хорошее время для урегулирования любых вопросов с помощью
дружеской поддержки и деловых знакомств.
Козерог
Старайтесь не тратить много денег, не самое лучшее время для
разных покупок. Приберегите деньги.
Водолей
Старайтесь в конце года
не совершать покупок, особенно с
недвижимостью: могут быть подводные камни.
Рыбы
Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий.
Напомним, 29 декабря проведите время с друзьями или в окружении тех, с кем вы чувствуйте себя на позитиве. Хороший день для того, чтобы поехать за подарками.
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