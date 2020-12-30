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Гороскоп на среду 30 декабря

На данный день не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, помощниками

сегодня, 06:15
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на среду 30 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на среду 30 декабря

Фото: kolobok.ua

Овен

Не портите  отношения  с руководством накануне новогодних праздников. Старайтесь не ссориться также с любимым человек.

Телец

Любая смена обстановки придет вам на пользу, у вас будет хорошее  настроение, у вас все будет получаться. Старайтесь  сохранить настрой до  начала  следующего  года.

Близнецы

Этот день подарит вам много приятных сюрпризов, встречи с друзьями. В  работе  старайтесь не форсировать события.

 Рак

Чем больше на данном этапе вы заложите в какое-либо дело, тем большую получите отдачу уже в ближайшем будущем.

Лев

Тяга  к знаниям,  которые у вас появились в конце года, может принести свои  плоды. Не вмешивайтесь в чужие споры и скандалы,  можете позже пострадать.

Дева

У вас много работы, от которых вы не сможете отмахнуться, несмотря на новогодние праздники.

Весы

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела.

Скорпион

Звезды рекомендуют умерить амбиции и не конфликтовать с вашим окружением. Если вы  на  работе, старайтесь не ссорится с руководством. Ничем хорошим не закончится.

Стрелец

Хорошее время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств.

Козерог

Старайтесь не тратить много денег, не самое лучшее время для разных покупок. Приберегите деньги.

Водолей

Старайтесь в конце года  не совершать покупок, особенно с  недвижимостью: могут быть подводные камни.

Рыбы

 Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий.

Напомним, 29  декабря проведите  время с друзьями или в  окружении тех, с кем вы чувствуйте себя на позитиве. Хороший день для того, чтобы поехать за подарками.


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Источник: https://mixnews.lv/
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