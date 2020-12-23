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Гороскоп на среду 23 декабря

Сейчас вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного

сегодня, 05:58
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на среду 23 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на среду 23 декабря

ФОТО: Из открытых источников

 Овен

Вас ожидают перемены в  лучшую сторону, постарайтесь не упустить свой  шанс. Предновогодние хлопоты будут только в радость.

Телец

Будет  небольшая прибыль, но неизвестно  в денежном эквиваленте ли. В  любом случае вам будет приятно. День  стабильный, не предвещает никаких  бед.

 Близнецы

Старайтесь не влазить к своим близким с критикой, если вы хотите сделать  замечания, начните с себя. Не самый лучший день для ссор  с друзьями.

 Рак

День стабильный и не  предвещает никаких  изменений. 

 Лев

Не  доверяйте  людям, которые вам пообещали  золотые  горы. Проверяйте  новые проекты, в которых вам много обещают, вас хотят  обмануть и использовать вас.

Дева

Не спорьте  с любимым человеком, постарайтесь наладить свои дела. День  хорош для подведения итогов года.

 Весы

Заключение новых договоров и контрактов лучше перенести. Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши затраты будут достаточно высокими.

Скорпион

Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Помощь и поддержку окажут ваши близкие люди.

Стрелец

Старайтесь не конфликтовать и  делать  необдуманные  шаги. В споре вы можете проиграть  и не получить  желаемое. Ваши  недруги по-прежнему ждут, когда вы споткнетесь.

Козерог

Хороший день  для покупок  для всей семьи. А предновогодняя суета придаст вам хорошее  настроение.

 Водолей

Старайтесь в этот  день не злоупотреблять спиртным,  не очень хороший день  для ссор и скандалов. Вы  не выйдите из  скандала победителем.

 Рыбы

Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

Как сообщали ранее "Комментарии", 22 декабря нужно запланировать на этот день определенное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров может вызывать у вас досаду. 

 


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Источник: https://mixnews.lv/
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