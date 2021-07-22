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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на четверг, 22 июля, для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на четверг, 22 июля, для каждого знака Зодиака

Отнеситесь к себе критичнее, возможно, вам придется покаяться перед близкими людьми в своей непорядочности

сегодня, 09:27
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на четверг, 22 июля, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Сегодня ваш энергетический потенциал значительно возрастет, усилится аура. Возможно, вам удастся реализовать задуманное. Но не нужно ставить перед собой глобальные задачи. Избегайте рискованных предприятий и любовных приключений, перегрузок или неоправданного риска. 

Телец

Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь близких людей. Однако вам может показаться, что события будут развиваться не совсем так, как этого хотелось бы. 

Близнецы

Этот день отмечен эмоциональной подавленностью и рассеянностью. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Только ваша предусмотрительность и обдуманные действия могут обеспечить успех в скором времени. 

Рак

В первую половину дня вероятны дисгармония в общении, агрессия со стороны партнеров, появление проблем на пустом месте. Постарайтесь взвесить свои ожидания и претензии к партнерам. Вы найдете выход из создавшегося положения.

Лев

Трудный день. Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами. Причем не надейтесь на помощь друзей и близких – полагайтесь только на себя. Возможны вещие сны.

Дева

Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации, для раскрытия творческого потенциала. Возможны удачи, подъем сил, неожиданный подарок. Вы получите удовольствие от любимого дела, общения с детьми. Вероятны вещие сны.

Весы

Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества. Вторую половину дня постарайтесь провести на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. 

Скорпион

Удачный день перехода на новый виток развития. Заручившись поддержкой и пониманием близких людей, вы сможете справиться со многими проблемами. Совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье. 

Стрелец

Отнеситесь к себе критичнее, возможно, вам придется покаяться перед близкими людьми в своей непорядочности. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт, избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Уделите внимание детям. 

Козерог

Благоприятный день. Покупка окажется выгодной, а сделка перспективной. Жизненный потенциал будет повышаться. Возможны улучшение отношений с коллегами, начальством, легкость в общении с друзьями и близкими людьми. Не исключена встреча, которая принесет много радости. 

 Водолей

День накоплений, благоприятный для заключения брака, для раскрепощения. Старайтесь не растрачивать напрасно свои силы, время и деньги. В противном случае ваш жизненный потенциал сильно снизится. Вероятны проблемы с собственным здоровьем или здоровьем близких людей.

Рыбы

Благоприятный день. Он будет отмечен тенденцией к повышению жизненной энергии, творческих способностей, интуиции. Благоприятный период для планирования отпусков, новых дел, поездок и деловых командировок. Возможно, сегодня вам удастся решить те проблемы, которые казались вам неразрешимыми.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 19 — 25 июля 2021.


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Источник: https://mixnews.lv/
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