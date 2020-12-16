Гороскоп на среду 16 декабря

Овен

ФОТО: Из открытых источников

Вы бодры и энергичны. Вы можете пойти и начать тренироваться в спортивном зале, освоить новое направление в спорте, заняться бегом. Сегодня хороший день для занятия любым спортом.

Телец

Не преувеличивайте страхи. Если у вас появились неприятности на работе, постарайтесь справиться со своими эмоциями.

Близнецы

Одиночки могут встретить свою вторую половинку. И главное, это может быть в самом неожиданном месте. Если вы пустили день на самотек – спокойно отдохнете от рабочей суеты.

Рак



Избегайте рискованных сделок, непонятных проектов. Вы сможете с легкостью лавировать переговоры с конкурентами.

Лев

Хороший день для творчества, изучения нового творческого направления, или может быть купить музыкальный инструмент и начать его изучать.

Дева

День, когда станет больше ясности в ваших отношениях. Если любимый человек вас поддержит, то можно смело доверить ему свое сердце.

Весы

Ваша склонность к преувеличению может с вами сыграть плохую шутку. Плохой день для выяснения личных отношений.

Скорпион

Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

Стрелец

Займитесь текущими вопросами на работе и старайтесь не откровенничать. Ваши слова могут перекрутить за вашей спиной.

Козерог

Одиноким представителям знака судьба может подарить новое увлечение. Хороший день для старта в вашей карьере. Несмотря на новогодние праздники, могут быть подвижки га работе в лучшую сторону.

Водолей

Данный день благоприятен для начала новых дел, а также деловых контактов.

Рыбы

Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия, а возможно, посоветоваться с людьми, которые могут оказаться полезными.

Напомним, "Комментарии" писали, что проверьте свои банковские счета и финансовые вопросы, потому что может произойти что-то непредвиденное.

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