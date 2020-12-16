Гороскоп на среду 16 декабря

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
ФОТО: Из открытых источников
Вы бодры
и энергичны. Вы можете пойти и начать
тренироваться в спортивном зале,
освоить новое направление в
спорте, заняться бегом. Сегодня хороший
день для занятия любым спортом.
Не
преувеличивайте страхи. Если у вас появились неприятности на работе, постарайтесь справиться со своими
эмоциями.
Близнецы
Одиночки
могут встретить свою вторую половинку. И главное, это может быть в самом неожиданном месте. Если вы
пустили день на самотек – спокойно отдохнете от рабочей
суеты.
Рак
Избегайте
рискованных сделок, непонятных проектов. Вы сможете с
легкостью лавировать переговоры с
конкурентами.
Лев
Хороший день для творчества, изучения нового творческого направления, или может быть
купить музыкальный инструмент и
начать его изучать.
Дева
День,
когда станет больше ясности в ваших
отношениях. Если любимый человек
вас поддержит, то можно смело доверить ему свое сердце.
Весы
Ваша
склонность к преувеличению может с вами сыграть
плохую шутку. Плохой день для выяснения личных отношений.
Скорпион
Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять
вашу дальнейшую жизнь.
Стрелец
Займитесь
текущими вопросами на работе и
старайтесь не откровенничать. Ваши слова могут перекрутить за вашей спиной.
Козерог
Одиноким представителям знака судьба может подарить новое увлечение.
Хороший день для старта в вашей карьере. Несмотря на
новогодние праздники, могут
быть подвижки га работе в
лучшую сторону.
Водолей
Данный день благоприятен для начала новых дел, а также деловых контактов.
Рыбы
Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия, а
возможно, посоветоваться с людьми, которые могут оказаться полезными.
Напомним, "Комментарии" писали, что проверьте свои банковские счета и финансовые вопросы, потому что может произойти что-то непредвиденное.
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