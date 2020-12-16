kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19352.94

ETH/USD

584.33

LTC/USD

79.91

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на среду 16 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на среду 16 декабря

Интересный период в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на среду 16 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Вы  бодры  и энергичны. Вы можете пойти и начать  тренироваться в спортивном зале,  освоить  новое направление в спорте, заняться  бегом. Сегодня  хороший  день для  занятия любым спортом.

 Телец

Не преувеличивайте страхи. Если у вас появились неприятности на  работе, постарайтесь справиться со своими эмоциями.

Близнецы

Одиночки могут встретить свою вторую половинку. И главное, это может  быть в самом неожиданном месте. Если вы пустили  день на самотек –  спокойно отдохнете от  рабочей  суеты.

Рак

Избегайте  рискованных  сделок, непонятных проектов. Вы сможете с легкостью  лавировать переговоры с конкурентами.

Лев

Хороший  день для творчества,  изучения  нового творческого направления, или может  быть  купить  музыкальный инструмент и начать его изучать.

Дева

День, когда станет больше ясности в ваших  отношениях. Если  любимый  человек  вас поддержит, то можно смело доверить ему свое сердце.

Весы

Ваша склонность к преувеличению может с вами сыграть  плохую шутку. Плохой  день  для выяснения личных отношений.

Скорпион

Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь. 

Стрелец

Займитесь текущими  вопросами на работе и старайтесь не откровенничать. Ваши слова могут перекрутить за вашей спиной.

Козерог

Одиноким представителям знака судьба может подарить новое увлечение. Хороший день  для  старта в вашей карьере. Несмотря  на  новогодние  праздники,  могут  быть подвижки  га  работе в  лучшую сторону.

Водолей

Данный день благоприятен для начала новых дел, а также деловых контактов.

Рыбы

Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия, а возможно, посоветоваться с людьми, которые могут оказаться полезными.

Напомним, "Комментарии" писали, что проверьте свои банковские счета и финансовые вопросы, потому что может произойти что-то непредвиденное.

 

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ