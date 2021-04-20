Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Признание и успех Овнам гарантированы в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.

Телец

Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. В результате будут постепенно возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачу.

Близнецы

День принесет много приятных хлопот, связанных с организацией мероприятий или пополнением семейства. К ребенку, родившемуся в этот день, судьба будет благосклонна. Постепенно представителю данного знака удастся разрешить все семейные проблемы и почувствовать себя хозяином положения.

Рак

Благоприятные тенденции найдут свое выражение сегодня. Чувства многих Раков сегодня приобретут большую глубину и яркую окраску. Посвятите этот день семье и близким родственникам.

Лев

У Львов сегодня усилится романтическое восприятие действительности. Львы, принадлежащие миру искусства и литературы, получат возможность создать что-то необыкновенное.

Дева

Повышение жизненной активности может положительно повлиять на развитие отношений между близкими людьми.

Весы

Руководствуясь идеей добра и справедливости, Вы можете объединить вокруг себя единомышленников. Однако существует опасность того, что они будут искренне заблуждаться и вести за собой таких же сентиментальных людей.

Скорпион

У многих представителей данного знака сильнее проявятся раздражение, усталость и невезение. Постарайтесь воздержаться от эмоций и необдуманных поступков и не позволяйте неприятностям одолеть себя.

Стрелец

Многим Стрельцам удастся встретить неприятности этого дня с высоко поднятой головой. Усилится обаяние у Стрельцов, они будут знать, чего хотят, и добиваться этого со свойственным упорством и настойчивостью.

Козерог

День благоприятен для поездок и путешествий. Однако не все Козероги смогут это себе позволить из-за недостатка денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. А новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов.

Водолей

Сегодня для Водолеев противоречивый день, несущий как положительные, так и отрицательные тенденции. В финансовой сфере намечается подъем, однако непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли.

Рыбы

Начало дня благоприятно для индивидуальной деятельности. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: вероятны обман или финансовые потери.

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