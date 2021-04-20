Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Признание и успех Овнам гарантированы в том случае, если ваши
поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.
Телец
Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и
духовного развития. В результате будут постепенно возрастать уверенность в
собственных силах и надежда на удачу.
Близнецы
День принесет много приятных хлопот, связанных с организацией
мероприятий или пополнением семейства. К ребенку, родившемуся в этот день,
судьба будет благосклонна. Постепенно представителю данного знака удастся
разрешить все семейные проблемы и почувствовать себя хозяином положения.
Рак
Благоприятные тенденции найдут свое выражение сегодня. Чувства
многих Раков сегодня приобретут большую глубину и яркую окраску. Посвятите этот
день семье и близким родственникам.
Лев
У Львов сегодня усилится романтическое восприятие действительности.
Львы, принадлежащие миру искусства и литературы, получат возможность создать
что-то необыкновенное.
Дева
Повышение жизненной активности может положительно повлиять на
развитие отношений между близкими людьми.
Весы
Руководствуясь идеей добра и справедливости, Вы можете
объединить вокруг себя единомышленников. Однако существует опасность того, что
они будут искренне заблуждаться и вести за собой таких же сентиментальных
людей.
Скорпион
У многих представителей данного знака сильнее проявятся
раздражение, усталость и невезение. Постарайтесь воздержаться от эмоций и
необдуманных поступков и не позволяйте неприятностям одолеть себя.
Стрелец
Многим Стрельцам удастся встретить неприятности этого дня с
высоко поднятой головой. Усилится обаяние у Стрельцов, они будут знать, чего
хотят, и добиваться этого со свойственным упорством и настойчивостью.
Козерог
День благоприятен для поездок и путешествий. Однако не все
Козероги смогут это себе позволить из-за недостатка денежных средств. Так что
измерьте свои возможности заранее. А новые планы потребуют от вас активности,
расширения круга знакомств, установления деловых контактов.
Водолей
Сегодня для Водолеев противоречивый день, несущий как положительные,
так и отрицательные тенденции. В финансовой сфере намечается подъем, однако
непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли.
Рыбы
Начало дня благоприятно для индивидуальной деятельности. В
отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства
реальности: вероятны обман или финансовые потери.
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