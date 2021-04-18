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Гороскоп 19-25 апреля 2021: что принесет нам новая неделя

У Львов новая неделя пройдет ярче, чем обычно

сегодня, 21:26
Автор:

Ольга Чародий

Овны

Гороскоп 19-25 апреля 2021: что принесет нам новая неделя

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овнов ожидает насыщенная неделя, поэтому не лишним будет начать планировать свое время. Это не значит, что нужно расписать каждую минуту, но основные дела внести в планер будет не лишним.

Тельцы

У Тельцов неделя пройдет гораздо приятнее, чем они представляют. Поэтому очень важно сохранять заряд хорошего настроения, а также не поддаваться на провокации.

Близнецы

Близнецы могут оказаться в не слишком приятной ситуации из-за несовпадения мнений с окружающими. Но не стоит брать все близко к сердцу.

Раки

Ракам представится возможность получить новые знания и цели, поэтому нельзя терять такой шанс. Чем больше необычного и интересного вы узнаете, тем выше шансы на хорошие перспективы.

Львы

У Львов новая неделя пройдет ярче, чем обычно. Поэтому старайтесь ловить все хорошие моменты, отдыхать и набираться вдохновения. Сейчас такой период, который позволит получить еще больше энергии, чтобы идти к своим целям.

Девы

Девам не будет лишним попробовать себя в чем-то новом, разнообразить жизнь и просто расслабиться. Ваше стремление контролировать все вокруг не всегда приносит результат и удовольствие.

Весы

У Весов постепенно гармония возвращается в жизнь, поэтому не лишним будет поставить перед собой новые цели. Это будет мотивировать и вдохновлять, а также не позволит снова почувствовать, что вы не контролируете свою жизнь.

Скорпионы

Скорпионам в новой неделе стоит сосредоточить внимание на семье и отношениях, ведь сейчас очень благоприятный период в жизни, чтобы вернуть открытость и романтику. Поэтому попробуйте больше прислушиваться к родным, делать сюрпризы без причины.

Стрельцы

Стрельцам на этой неделе стоит упомянуть о том, что не только они ценят свободу. Поэтому старайтесь не ограничивать близких людей, а также не превращаться в назойливого наставника.

Козероги

Козероги на этой неделе смогут свернуть горы, если будут более открытыми к новым впечатлениям и знаний. Слишком долго вы оставались в зоне комфорта, поэтому не лишним будет хотя бы немного ее расширить.

Водолеи

Водолеям астрологи советуют сейчас проявлять максимально тактичность и сдержанность, ведь люди вокруг не всегда желают вам добра. Поэтому ваша искренняя открытость может обернуться против вас.

Рыбы

Рыбы смогут почувствовать счастье вполне, если не забивать голове сумбурными мыслями. Вы так стремитесь знать ответы на все вопросы, часто игнорируете то, что на видном месте.

Напомним, гороскоп на субботу 17 апреля для каждого Знака Зодиака.


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Источник: https://maximum.fm/
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