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Ольга Чародий
Гороскоп на пятницу, 8 января, для каждого знака Зодиака
Фото: kolobok.ua
Овны
Овны активны, ставят перед собой нужные
цели. У вас есть все шансы добиться хорошей должности в этом
году. Вы можете найти общий язык с начальством. На любовном фронте
не все так однозначно.
Телец
У вас есть шанс получить работу с более выгодными условиями,
но не ждите легкой работы: будут
препятствия, их нужно преодолевать. В вашем кругу
появятся новые знакомства.
Близнецы
Вас ожидает светское мероприятие, где есть шанс расширить круг знакомств. Активное утро придется по душе не всем Близнецам, но иногда нужно приноравливаться к быстрому темпу жизни.
Рак
Вас сегодня поглотит
суета и
бытовые проблемы.
Лев
Старайтесь не болтать лишнего, вы можете потерять друзей. Впереди много встреч, есть
возможность расширить круг знакомств
и будущих деловых партнёров.
Дева
Хорошее время для влюблённости, романтических отношений. Кроме того, у вас все хорошо сложится
на работе: возможно, появится новое хорошее предложение.
Весы
Не стоит в этот день связываться с авантюрами, особенно если
это деньги. Обратите внимание на
свое здоровье.
Скорпион
Хорошее время для покупки украшений, предметов интерьера и
техники.
Стрелец
Вы можете получить
повышение на работе, если будете ездить в командировки и проявлять активность в проектах. Также хороший день
для семьи.
Козерог
Сегодня возможна прибіль для тех, кто работает с людьми:
преподает, консультирует, занимается торговлей или посреднической
деятельностью.
Водолей
Остерегайтесь дезинформации, сплетен. Вы можете из-за них
пострадать.
Рыбы
У вас отличные шансы найти интересную и перспективную работу, обрести финансовую стабильность.
Напомним, 7 января Овнам посещать те места, где они смогли бы завести новые знакомства. Сейчас у этого знака благоприятное время, чтобы влюбиться и найти вторую половинку.
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