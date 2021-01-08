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Гороскоп на пятницу, 8 января

Финансовый успех более вероятен в торговле, деятельности, связанной с организацией отдыха, сдачей в аренду недвижимости

сегодня, 07:45
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на пятницу, 8 января, для каждого знака Зодиака

Гороскоп на пятницу, 8 января

Фото: kolobok.ua

Овны

Овны  активны,  ставят перед собой  нужные  цели. У вас есть все  шансы  добиться хорошей должности  в  этом году. Вы можете  найти  общий язык с начальством. На любовном фронте не все так однозначно.

Телец

У вас есть шанс получить работу с более выгодными условиями, но не ждите  легкой работы: будут препятствия,  их  нужно преодолевать. В вашем кругу появятся  новые знакомства.

Близнецы

Вас ожидает светское мероприятие, где есть шанс расширить круг знакомств.  Активное утро придется по  душе не всем  Близнецам, но  иногда  нужно приноравливаться к  быстрому  темпу  жизни.

Рак

Вас сегодня  поглотит суета  и  бытовые проблемы.

Лев

Старайтесь не болтать лишнего, вы можете потерять  друзей. Впереди много встреч, есть возможность  расширить круг знакомств и  будущих деловых партнёров.

Дева

Хорошее время для влюблённости, романтических  отношений. Кроме того,  у вас все хорошо  сложится  на  работе: возможно, появится новое хорошее предложение.

Весы

Не стоит в  этот  день связываться с авантюрами,  особенно если  это  деньги. Обратите  внимание на  свое здоровье.

Скорпион

Хорошее время для покупки украшений, предметов интерьера и техники.

Стрелец

Вы можете  получить повышение на работе, если  будете  ездить в командировки  и проявлять активность в проектах. Также  хороший день  для семьи.

Козерог

Сегодня  возможна прибіль для тех, кто работает с людьми: преподает, консультирует, занимается торговлей или посреднической деятельностью.

Водолей

Остерегайтесь дезинформации, сплетен. Вы можете из-за них пострадать.

Рыбы

У вас отличные шансы найти интересную и перспективную работу, обрести финансовую стабильность. 

Напомним, 7 января Овнам посещать те места, где они смогли бы завести новые знакомства. Сейчас у этого знака благоприятное время, чтобы влюбиться и найти вторую половинку.


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Источник: https://mixnews.lv/
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