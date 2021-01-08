Гороскоп на пятницу, 8 января, для каждого знака Зодиака

Фото: kolobok.ua

Овны

Овны активны, ставят перед собой нужные цели. У вас есть все шансы добиться хорошей должности в этом году. Вы можете найти общий язык с начальством. На любовном фронте не все так однозначно.

Телец

У вас есть шанс получить работу с более выгодными условиями, но не ждите легкой работы: будут препятствия, их нужно преодолевать. В вашем кругу появятся новые знакомства.

Близнецы

Вас ожидает светское мероприятие, где есть шанс расширить круг знакомств. Активное утро придется по душе не всем Близнецам, но иногда нужно приноравливаться к быстрому темпу жизни.

Рак

Вас сегодня поглотит суета и бытовые проблемы.

Лев

Старайтесь не болтать лишнего, вы можете потерять друзей. Впереди много встреч, есть возможность расширить круг знакомств и будущих деловых партнёров.

Дева

Хорошее время для влюблённости, романтических отношений. Кроме того, у вас все хорошо сложится на работе: возможно, появится новое хорошее предложение.

Весы

Не стоит в этот день связываться с авантюрами, особенно если это деньги. Обратите внимание на свое здоровье.

Скорпион

Хорошее время для покупки украшений, предметов интерьера и техники.

Стрелец

Вы можете получить повышение на работе, если будете ездить в командировки и проявлять активность в проектах. Также хороший день для семьи.

Козерог

Сегодня возможна прибіль для тех, кто работает с людьми: преподает, консультирует, занимается торговлей или посреднической деятельностью.

Водолей

Остерегайтесь дезинформации, сплетен. Вы можете из-за них пострадать.

Рыбы

У вас отличные шансы найти интересную и перспективную работу, обрести финансовую стабильность.

Напомним, 7 января Овнам посещать те места, где они смогли бы завести новые знакомства. Сейчас у этого знака благоприятное время, чтобы влюбиться и найти вторую половинку.

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