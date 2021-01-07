Гороскоп на четверг, 7 января

Гороскоп на среду, 7 января, для каждого знака Зодиака:

Гороскоп на 7 января - фото из открытых источников

Овен

Звезды рекомендуют Овнам посещать те места, где они смогли бы завести новые знакомства. Сейчас у этого знака благоприятное время, чтобы влюбиться и найти вторую половинку. Сегодня звезды будут благосклонны к тем, кто проявит стремление к учебе или самообразованию.

Телец

Тельцам сегодня лучше всего заняться решением жилищных или бытовых вопросов. Сегодня вам может улыбнуться удача в деле продажи или покупки недвижимости. Звезды советуют Тельцам соблюдать правила безопасности на дорогах, во избежания риска попасть в ДТП.

Близнецы

7 января большинство представителей данного знака Зодиака почувствуют прилив сил. Близнецы могут отправиться в короткую поездку, которая предвещает удачу, и обрести новые знакомства, как личные, так и деловые. Однако общение сегодня может принести и негативные последствия. Звезды сулят большой риск убытков из-за партнеров.

Рак

Сегодня Ракам стоит ответственно подойти к выполнению работы и проявить трудолюбие, ведь это принесет вам хороший финансовый доход. 7 января — благоприятное время для покупки вещей, в частности для домашнего уюта и семьи.

Лев

Сегодня вас ждет активный день, который не исключает множество встреч и общения. Звезды предвещают материальное благополучие тем Львам, которые работают развлекательной, интеллектуальной сфере, области искусств. Но следует опасаться рискованных мероприятий, нацеленных на легкое получение денег.

Дева

Сегодня для представителей этого знака день, когда они могут укрепить материальное положение или повысить социальный статус. 7 января — благоприятное время для покупки необходимой техники, книг или других носителей информации. Сегодня звезды советуют избегать необдуманных финансовых растрат.

Весы

Сегодня Весы могут похвастаться удачливостью. Возможно, вы почувствуете прилив активности или окажетесь в центре внимания в обществе. Остерегайтесь необдуманных и дорогостоящих покупок, чтобы избежать неблагоприятных финансовых перемен.

Скорпион

Сегодня благоприятное время для тех Скорпионов, которые связаны с творчеством. В домашних и семейных делах могут возникнуть проблемы — не исключено, что вы можете поссориться с близкими людьми. Период благоприятен для занятий тайными науками.

Стрелец

У представителей этого знака Зодиака благоприятный период для укрепления или установления дружеских связей. Удача будет сопутствовать вам, если вы будете избегать резких решений и сомнительных или авантюрных проектов.

Козерог

Звезды сулят вам возможный успех в финансовых делах, достичь которого помогут близкие друзья и ваша интуиция. Успех сегодня может ожидать Козерогов юристов, преподавателей и представителей технических профессий. Сегодня также удачное время, чтобы сменить работу.

Водолей

Водолеи сегодня больше настроены на развлечения, ведь однообразные будни вам надоели и ваша душа жаждет праздника. Однако денежный вопрос остается открытым, и вам потребуется искать новые способы укрепить материальное положение.

Рыбы

Звезды советуют ограничить себя в покупках, дабы не лишиться всех средств. Старайтесь работать над преодолением своих страхов, а также комплексов.

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